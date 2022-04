Regione Abruzzo: ultime news. Bit: il programma della seconda giornata

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Milano, 10 apr. – Secondo giorno alla Bit di Milano e lo stand abruzzese si appresta ad accogliere l’arrivo del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, previsto per domani alle 11. A dire il vero il Ministro si è “affacciato in Abruzzo” già nella giornata di oggi subito dopo l’inaugurazione ufficiale della manifestazione – si apprende dalla nota stampa. La visita ufficiale è invece prevista per oggi e rappresenta l’occasione anche per fare il punto sui lavori della Commissione turismo della Conferenza delle Regione, presieduta proprio dall’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “Le Regioni lavorano quotidianamente con il ministero del Turismo – ha detto D’Amario – alla ricerca di politiche coordinate che vogliono migliorare l’immagine turistica delle Regioni e quindi del brand Italia – si legge sul sito web ufficiale. Quest’anno l’intesa con il Ministro è stata importante sul fronte degli indennizzi da riconoscere agli operatori turistici del turismo invernale per le perdite causate dal Covid”.

Ma la giornata di domani sarà senza dubbio caratterizzata dal messaggio che lo sport può dare per la valorizzazione e promozione del territorio – Subito dopo la visita del Ministro Garavaglia è infatti previsto il convegno dal tema “Lo sport, i grandi eventi e la vacanza attiva nella natura in Abruzzo” nel quale è prevista la presenza del presidente della Federazione italiana gioco calcio, Gabriele Gravina, il campione olimpico e del mondo di pallanuoto, gloria della pallanuoto pescarese, Manuel Estiarte, l’olimpionico di beach volley Paolo Nicolai, la medaglia d’oro agli Europei under 23, Gaia Sabbatini, e il presidente di Legambiente Abruzzo, Giuseppe Di Marco – riporta testualmente l’articolo online. Coordina il giornalista Sky, Daniele Barone – recita la nota online sul portale web ufficiale.

A seguire, intorno alle ore 14, incontro per illustrare il progetto T.R.E., Teate rivive emozionando, progetto promosso dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara, che verrà illustrato dal presidente della Camera di Commercio Gennaro Strever, il componente di giunta dell’ente camerale, Lido Legnini, il vicesindaco di Chieti Paolo De Cesare e il referente del progetto, Maria Lilia Toschi – precisa il comunicato. A seguire, alle ore 14,30, presentazione di un altro progetto della Camera di commercio di Chieti Pescara, “Destinazione Costa dei Trabocchi”. Alle ore 15,30 chiusura della seconda giornata affidata ai Parchi nazionali e alle Sovrintendenze architettoniche dell’Abruzzo, con il convegno dal titolo “Il valore dei cammini nei Parchi d’Abruzzo”. Prevista la presenza del presidente del Parco nazionale Giovanni Cannata, del presidente del Parco Maiella, Lucio Zazzara, e le responsabili delle Sovrintendenze di Chieti Pescara, Rosaria Mencarelli, e L’Aquila Teramo, Cristina Collettini – precisa il comunicato. IAV 220410

