Regione Abruzzo: ultime news. Bit Milano in chiusura, D’Amario: Cresce l’attenzione estera per l’Abruzzo

Regione Abruzzo, la nuova nota online:– Milano, 11 feb – Ultima giornata per Bit, la Borsa internazionale del Turismo, che si sta svolgendo a Milano, e dove l’Abruzzo sta promuovendo il suo territorio grazie al lavoro congiunto della Regione e delle due Camere di Commercio, con la presenza di 26 operatori delle 4 province che in questi giorni hanno avuto modo di incontrare stakeholders e buyers.Dai dati raccolti da questi operatori emerge un forte interesse internazionale, pur con una domanda italiana ancora molto significativa – Cresce la curiosità verso l’Abruzzo, soprattutto nei Paesi dell’Est Europa come Repubblica Ceca e Polonia, grazie alla presenza di voli diretti che facilitano i collegamenti con Pescara, ma anche Lituania e Bielorussia mostrano segnali positivi.Si conferma l’attenzione da parte di Spagna e Danimarca, Grecia e Germania – si legge sul sito web ufficiale. Al di fuori dell’Europa, si registra un trend crescente di interesse da parte di indiani, arabi, cinesi e americani; inoltre sono in particolare modo il turismo delle radici e la ricerca di esperienze autentiche a far l’incoming da Argentina e altri Paesi del Sud America – Ad animare l’ultima giornata, la presentazione di Attractive, il nuovo salone dedicato al turismo attrattivo e agli sport estremi, in programma dal 26 al 28 settembre presso Lancianofiera, manifestazione presentata da Rocca San Giovanni, mentre sono stati gli amministratori di Casalbordino, Scerni, Pollutri, Monteodorisio e Villalfonsina a illustrare la Rete Ciclabile dei Trabocchi, insieme a GAL Costa dei Trabocchi, DMC Costa dei Trabocchi, volto a creare preziose sinergie tra la costa e i territori interni attraverso piste ciclabili a pettine verso le zone interne – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Abbiamo concluso la nostra partecipazione alla BIT presentando fiori all’occhiello del nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Offerte turistiche che, soprattutto con la Grande partenza del Giro d’Italia, sono state scoperte e apprezzare in tutto il mondo – recita il testo pubblicato online. La Costa dei Trabocchi ha un patrimonio paesaggistico, ambientale e rurale con storia, borghi, cammini, percorsi ciclopedonali ed eccellenze enogastronomiche che da sole fanno biglietto da visita – viene evidenziato sul sito web. Con le Colline i turisti potranno completare le proprie esperienze nei paesi all’interno – riporta testualmente l’articolo online. Sono molto soddisfatto del lavoro del mio Dipartimento che ha costruito una presenza densa, carica di passione e di impegno – aggiunge testualmente l’articolo online. Siamo sulla strada giusta e non la vogliamo più abbandonare”. Ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza, con delega al Turismo, Daniele D’Amario – riporta testualmente l’articolo online. U.S. 2025/02/11

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it