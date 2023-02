Regione Abruzzo: ultime news. Bit: Quaresimale, potenziare piccoli comuni per incrementare turismo

- Advertisement -

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Pescara, 14 feb. – “Lo sviluppo turistico dei borghi passa anche attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio”. Lo ha affermato l’assessore regionale agli Enti locali, Pietro Quaresimale, in visita allo stand Abruzzo della Borsa internazionale del turismo – aggiunge testualmente l’articolo online. Quaresimale ha partecipato alla tavola rotonda dal titolo “La promozione dei borghi interni dopo la ripartenza post Covid”, iniziativa tesa a promuovere il prodotto turistico legato ai borghi e al turismo esperienziale – “I borghi abruzzesi rappresentano una ricchezza unica – ha aggiunto Quaresimale – ed è per questo che la Giunta regionale ha promosso, su iniziativa dell’assessorato agli Enti locali, una serie di misure per incentivare la permanenza nei piccoli comuni – aggiunge la nota pubblicata. Lo spopolamento dei piccoli comuni interni rischia di compromettere ogni forma di sviluppo turistico – aggiunge testualmente l’articolo online. La politica intrapresa negli ultimi anni va nella direzione di potenziare i servizi sul territorio per garantire un futuro a territori che hanno grosse potenzialità turistiche”. Al termine della tavola rotonda gli assessori Pietro Quaresimale e Daniele D’Amario hanno accolto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha visitato per oltre un’ora lo stand Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. IAV 230214

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it