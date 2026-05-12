Regione Abruzzo: ultime news. Blue Tongue Virus, Imprudente: mantenuti gli impegni con le aziende zootecniche colpite

Regione Abruzzo, la nuova nota online: “Questo Avviso rappresenta una risposta concreta alle istanze degli allevatori, duramente colpiti dagli effetti dell’emergenza sanitaria che ha interessato il patrimonio zootecnico regionale – si apprende dalla nota stampa. Abbiamo mantenuto gli impegni presi nel Tavolo tecnico regionale con tutti i portatori d’interesse, coprendo tutte le perdite di ovini certificate dalle Autorità sanitarie competenti”.È quanto dichiara il vicepresidente e assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente rendendo nota la pubblicazione sul sito di Regione Abruzzo e di FiRA degli elenchi provvisori delle istanze riguardanti gli aiuti straordinari alle aziende zootecniche colpite nel 2025 dalla diffusione della malattia conosciuta come febbre catarrale ovina, causata dal virus BTV (Blue Tongue Virus).Espletati tutti i controlli, gli Uffici della Finanziaria regionale abruzzese erogheranno i contributi a ristoro dei capi ovicaprini deceduti a causa della BTV. “Un indennizzo reale e significativo – aggiunge Imprudente – che conferma l’attenzione della Regione Abruzzo verso un settore strategico per l’economia regionale e la salvaguardia delle aree interne – Ringrazio FiRA per la preziosa collaborazione – si apprende dalla nota stampa. L’emergenza da BTV – conclude il vicepresidente – ci lascia un importante insegnamento: occorre costruire una rete zootecnica più forte che non si concentri solo sugli investimenti strutturali, ma anche sulla prevenzione, sanitaria e climatica, perché la pastorizia è presidio del territorio e come tale va valorizzata, sostenuta, incentivata”.LINK

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it