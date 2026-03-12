Regione Abruzzo: ultime news. Borsa Mediterranea del Turismo: grande partecipazione allo stand Abruzzo

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Grande partecipazione ed entusiasmo allo stand della Regione Abruzzo nella giornata inaugurale della Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli che ha registrato un vero e proprio bagno di folla grazie alla presenza dei calciatori del Napoli Vanja Milinković-Savić e Giovane Santana do Nascimento, accolti dal Sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario – I due giocatori della squadra partenopea hanno preso parte alla cerimonia di premiazione dei sei vincitori del contest promosso dalla Regione Abruzzo, consegnando gadget ufficiali del Napoli autografati – precisa la nota online. Il momento ha attirato numerosi tifosi, visitatori e curiosi, creando grande interesse e partecipazione attorno allo spazio espositivo abruzzese – “È stata una giornata importante per la promozione del nostro territorio – ha dichiarato il Sottosegretario Daniele D’Amario –. La presenza di due protagonisti del calcio italiano ed internazionale ha contribuito ad attirare l’attenzione sullo stand Abruzzo, ma soprattutto sulla nostra offerta turistica, sempre più apprezzata per autenticità, qualità e varietà di esperienze”.Nel corso della giornata, gli undici operatori turistici abruzzesi presenti in fiera, grazie al supporto della Regione Abruzzo e degli enti camerali regionali, hanno partecipato ai workshop dedicati ai segmenti “incoming” e “Terme, Benessere & Vacanza Attiva”. Gli incontri hanno rappresentato un’importante occasione di confronto con buyer internazionali, favorendo la creazione di nuove collaborazioni commerciali per la promozione e la vendita della destinazione Abruzzo sui mercati esteri.Grande attenzione anche per l’enogastronomia, con le degustazioni organizzate presso lo stand Abruzzo dalla DMC Costa dei Trabocchi e curate dalla Casina di Don Venanzio di Pollutri – precisa la nota online. Protagoniste le eccellenze del territorio, tra cui i Salumi di Castel Castagna, il Carciofo di Cupello, la Ventricina del Vastese, il Tartufo di Torrebruna, i Tarallucci di Casalbordino, le pesche di San Salvo e l’‘Ndurciullone di Scerni, accompagnati da vini abruzzesi.I prodotti degustati sono stati offerti da aziende del territorio, contribuendo a raccontare ai visitatori la ricchezza e l’identità gastronomica della regione – La partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo conferma l’impegno della Regione Abruzzo nel rafforzare la promozione della destinazione sui mercati nazionali e internazionali, valorizzando le sue eccellenze naturalistiche, culturali ed enogastronomiche – si apprende dalla nota stampa.

