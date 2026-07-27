Regione Abruzzo: ultime news. Bucchianico Musica Mundi Festival, al via la prima edizione

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Nasce il Bucchianico Musica Mundi Festival, la quattro giorni di musica d’arte, formazione e inclusione sociale promossa dall’associazione Eventi Oggi APS (direzione artistica di Mimmo Malandra e musicale di Luciano Bellini). Tra i momenti centrali della rassegna, il laboratorio d’insieme che porterà al debutto del GEMM – Giovane Ensemble Musica Mundi, nuova realtà orchestrale pensata per valorizzare i giovani talenti – precisa la nota online. Questa mattina, a Pescara, in Regione, la presentazione dell’iniziativa alla quale ha partecipato il sottosegretario alla presidenza con delega al Turismo, Daniele D’Amario – aggiunge testualmente l’articolo online. “Un’iniziativa dall’alto valore culturale che unisce musica, formazione e valorizzazione del territorio – ha detto D’Amario- . Eventi di questo calibro rappresentano attrattori di qualità capaci di far scoprire le ricchezze dei nostri centri storici e delle aree interne – Bucchianico offre uno scenario splendido per un progetto che punta sui giovani e sull’eccellenza: come Regione Abruzzo siamo convinti che questa sia la strada giusta per far crescere il festival e l’attrattività del nostro patrimonio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Ricchissimo il cartellone dei concerti, che vedrà salire sul palco grandi nomi del panorama nazionale e internazionale: Monsignor Marco Frisina (30 luglio), il maestro Angelo Valori con la Medit Orchestra (1° agosto) e Peppe Servillo con il progetto inedito “Scétate!” nella serata conclusiva del 2 agosto – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it