- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Luglio 27, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàRegione Abruzzo: ultime news. Bucchianico Musica Mundi Festival, al via la prima...
Attualità

Regione Abruzzo: ultime news. Bucchianico Musica Mundi Festival, al via la prima edizione

- Spazio Pubblicitario 02 -

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Nasce il Bucchianico Musica Mundi Festival, la quattro giorni di musica d’arte, formazione e inclusione sociale promossa dall’associazione Eventi Oggi APS (direzione artistica di Mimmo Malandra e musicale di Luciano Bellini). Tra i momenti centrali della rassegna, il laboratorio d’insieme che porterà al debutto del GEMM – Giovane Ensemble Musica Mundi, nuova realtà orchestrale pensata per valorizzare i giovani talenti – precisa la nota online. Questa mattina, a Pescara, in Regione, la presentazione dell’iniziativa alla quale ha partecipato il sottosegretario alla presidenza con delega al Turismo, Daniele D’Amario – aggiunge testualmente l’articolo online. “Un’iniziativa dall’alto valore culturale che unisce musica, formazione e valorizzazione del territorio – ha detto D’Amario- . Eventi di questo calibro rappresentano attrattori di qualità capaci di far scoprire le ricchezze dei nostri centri storici e delle aree interne – Bucchianico offre uno scenario splendido per un progetto che punta sui giovani e sull’eccellenza: come Regione Abruzzo siamo convinti che questa sia la strada giusta per far crescere il festival e l’attrattività del nostro patrimonio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Ricchissimo il cartellone dei concerti, che vedrà salire sul palco grandi nomi del panorama nazionale e internazionale: Monsignor Marco Frisina (30 luglio), il maestro Angelo Valori con la Medit Orchestra (1° agosto) e Peppe Servillo con il progetto inedito “Scétate!” nella serata conclusiva del 2 agosto – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it