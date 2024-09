Regione Abruzzo: ultime news, G7 ed Expo Agricoltura e Pesca: a Siracusa l’Abruzzo ruolo di primo piano

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:L’Aquila, 19 set. Sicurezza alimentare, sostenibilità ambientale e commercio internazionale nel settore agroalimentare e della pesca, questi sono i temi del G7 Agricoltura e Pesca che si terrà a Siracusa dal 26 al 28 settembre 2024. In parallelo al G7, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha organizzato, quale evento collaterale, un Expo dell’Agricoltura e della Pesca, che si aprirà già dal 21cm, sempre nella città siciliana – Questo evento collaterale rappresenterà un’ulteriore opportunità per la promozione dei prodotti agricoli e ittici italiani, ampliando i potenziali stakeholder e mercati di riferimento – aggiunge testualmente l’articolo online. La Regione Abruzzo, con la presenza del vicepresidente con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente, giocherà un ruolo di primo piano in queste iniziative – si apprende dalla nota stampa. Una partecipazione considerata strategica per la promozione e l’internazionalizzazione del tessuto produttivo abruzzese – si apprende dalla nota stampa. In linea con le progettualità regionali già avviate, la presenza dell’Abruzzo a questi eventi internazionali sarà un importante volano per lo sviluppo economico e per l’affermazione del brand Abruzzo su scala globale – si apprende dalla nota stampa. Tale partecipazione sottolinea l’importanza strategica della promozione delle eccellenze locali su piattaforme internazionali, rafforzando il posizionamento dell’Abruzzo come regione di qualità e innovazione nel panorama agroalimentare globaleLa Regione Abruzzo avrà due location esclusive per promuovere le sue produzioni d’eccellenza – si apprende dal portale web ufficiale. Una location è dedicata ai prodotti food, dove si terranno attività come masterclass e showcooking, con protagonisti i migliori chef locali e gli Istituti Alberghieri del territorio – Questi eventi culinari saranno focalizzati sulla promozione delle eccellenze dell’enogastronomia abruzzese, sia di terra che di mare, evidenziando la ricchezza dei territori di provenienza dei prodotti.Un’altra location è all’Antico Mercato di Ortigia, area dedicata esclusivamente al vino abruzzese, con degustazioni e incontri volti a far conoscere le eccellenze vitivinicole della regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Inoltre, la Regione Abruzzo sarà protagonista anche nel calendario nazionale dell’evento, con iniziative come tasting, talking e interviste dedicate – si apprende dalla nota stampa. Uno dei momenti più attesi sarà la serata di gala, durante la quale l’Abruzzo avrà l’onore di presentare due piatti con prodotti simbolo della tradizione produttiva regionale, offrendo una vetrina prestigiosa per le sue produzioni di alta qualità. US 240919

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it