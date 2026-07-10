Regione Abruzzo: ultime news, Galleria del Salviano, D’Annuntiis: dal 20 luglio al via i lavori di riqualificazione

Dal sito della Regione Abruzzo:Si è svolto questa mattina, presso Palazzo Silone, un incontro promosso dall’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, a seguito della richiesta del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, per definire le modalità di esecuzione dei lavori di riqualificazione della galleria del Salviano, un intervento che interesserà in particolare la Marsica, con ricadute sui territori di Avezzano e della Valle Roveto – riporta testualmente l’articolo online. Al tavolo hanno preso parte i sindaci dei comuni di Balsorano, Canistro, Capistrello, Civitella Roveto, Civita d’Antino, Morino, Castellafiume e Avezzano, insieme ai vertici di ANAS della struttura territoriale di Abruzzo e Molise – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’incontro ha consentito di individuare una soluzione condivisa che salvaguarda un investimento di circa 6 milioni di euro, destinato a un’opera ritenuta strategica per la sicurezza e l’efficienza della viabilità.È stato stabilito, nella prima fase sperimentale, che l’ordinanza per l’avvio dei lavori entrerà in vigore dal prossimo 20 luglio – riporta testualmente l’articolo online. Il cantiere sarà organizzato con due turni di lavoro, operativi 24 ore su 24, e la circolazione sarà regolata mediante un senso unico alternato dinamico – recita il testo pubblicato online. Inoltre, saranno attivati specifici presìdi di monitoraggio dei flussi di traffico per limitare al massimo i disagi agli utenti e garantire un costante controllo della viabilità durante l’esecuzione dell’intervento – riporta testualmente l’articolo online. “L’incontro di oggi”, ha dichiarato l’assessore D’Annuntiis, “rappresenta un importante risultato frutto della collaborazione istituzionale e del confronto con i sindaci, il capogruppo Massimo Verrecchia e ANAS. Siamo riusciti a trovare una soluzione equilibrata che consente di avviare un’opera attesa e necessaria, salvaguardando un finanziamento di circa 6 milioni di euro e, al tempo stesso, riducendo l’impatto sulla mobilità del territorio – La riqualificazione della galleria del Salviano è un intervento indispensabile non solo per la Marsica, ma soprattutto per garantire maggiori livelli di sicurezza a tutti i cittadini che quotidianamente percorrono questa importante arteria – si legge sul sito web ufficiale. Voglio ringraziare i vertici Anas per la disponibilità mostrata e per la soluzione condivisa”.Soddisfazione è stata espressa anche da Massimo Verrecchia, promotore dell’incontro – recita il testo pubblicato online. “Ringrazio l’assessore D’Annuntiis per aver accolto immediatamente la richiesta di convocare questo tavolo e ANAS per la disponibilità dimostrata – si apprende dal portale web ufficiale. Era fondamentale ascoltare le esigenze dei sindaci e dei territori per individuare una soluzione che consentisse di realizzare un’opera indispensabile senza penalizzare eccessivamente cittadini, lavoratori e attività economiche – si apprende dalla nota stampa. Il confronto istituzionale ha prodotto un risultato concreto e condiviso che permette di coniugare la necessità dei lavori con la tutela della mobilità della Marsica e della Valle Roveto”.Anche l’Assessore regionale Mario Quaglieri ha espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro – riporta testualmente l’articolo online. “La soluzione individuata dimostra come il dialogo tra Regione Abruzzo, amministratori locali e ANAS sia lo strumento migliore per affrontare le criticità del territorio – recita il testo pubblicato online. Si tratta di un’opera strategica per la sicurezza e per il futuro della Marsica, che sarà realizzata con un’organizzazione dei lavori attenta alle esigenze dei cittadini e delle imprese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ringrazio tutti i soggetti coinvolti per il senso di responsabilità e per la disponibilità dimostrata nel raggiungere un’intesa condivisa”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it