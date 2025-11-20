- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 20, 2025
Regione Abruzzo: ultime news, Garantiti investimenti e innovazione alla Te Connectivity di San Salvo

Regione Abruzzo, la nuova nota online:“Centralità della produzione nello stabilimento di San Salvo, ingente piano di investimenti con fondi propri previsti fino al 2030, nuove tecnologie applicate alle linee produttive in silicone, percorso di formazione e riqualificazione del personale”. Sono queste le importanti novità contenute nel piano industriale presentato dalla Te Connectivity all’assessore alle Attività produttive e al Lavoro Tiziana Magnacca che ha convocato la direzione aziendale per conoscere i programmi di sviluppo e le prospettive del sito di San Salvo con la partecipazione delle sigle sindacali di categoria Fim Cisl, Uilm e Fiom Cgil.“Un momento di confronto necessario in Regione Abruzzo per far ribadire, ancora una volta in sede istituzionale dopo l’incontro al Mimit dello scorso 16 ottobre, la volontà della proprietà di Te Connectivity – ha evidenziato l’assessore – del valore sia in termini produttivi e sia in termini professionali dello stabilimento di San Salvo – Un’azienda che nel prossimo quinquennio continuerà nel percorso di innovazione tecnologica con la produzione di stampi progettati e realizzati in Abruzzo”.L’assessore Magnacca ha infine evidenziato di come il mercato del lavoro richiede una combinazione di competenze tecniche, digitali e o competenze trasversali per adattarsi a una maggiore flessibilità di fronte a cambiamenti – precisa la nota online. Da qui l’attività svolta da Regione Abruzzo con il programma GOL “Patto delle competenze e per l’occupazione” che chiama in causa imprese e organismi di formazione destinato alle nuove generazioni, con la formulazione di nuovi profili professionali per le aziende, attualmente non previsti nel repertorio regionale e la fase della formazione ad esclusivo appannaggio degli organismi di formazione – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

