Regione Abruzzo: ultime news, GDF: Marsilio, visita istituzionale del comandante De Gennaro  

- Advertisement -

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

–L’Aquila, 21 ott.- Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, oggi a L’Aquila, ha incontrato il comandante interregionale per l’Italia Centrale Gen. C.A. Andrea De Gennaro da cui dipendono i comandi regionali di Lazio, Sardegna, Abruzzo e Umbria per un saluto istituzionale, accompagnato dal comandante regionale Abruzzo, generale Gianluigi D’Alfonso – recita il testo pubblicato online. Marsilio, ha ringraziato il comandante per l’opera svolta fin qui ed ha espresso parole di apprezzamento per la professionalità e l’altissimo senso del dovere dimostrato nella tutela della legalità formulandogli i migliori auguri di buon lavoro per il prosieguo di carriera – viene evidenziato sul sito web. (regflash) k.s. 221021

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it