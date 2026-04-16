Regione Abruzzo: ultime news, Giornata del Made in Italy: Abruzzo protagonista nella crescita del Paese

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale: “La Giornata del Made in Italy, che si celebra oggi, è un richiamo forte alla responsabilità di difendere e rafforzare ciò che produce ricchezza, occupazione e identità nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Made in Italy è uno dei grandi motori dell’Italia, ma per restare competitivo ha bisogno di istituzioni presenti, di infrastrutture efficienti, di meno burocrazia e di politiche industriali capaci di sostenere davvero imprese e territori.In questo percorso va riconosciuto anche l’importante lavoro svolto in questi mesi dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha dato centralità al tema delle filiere produttive, delle competenze e della valorizzazione dell’eccellenza italiana, accompagnando con determinazione la crescita di una cultura del fare che è patrimonio del Paese – si apprende dalla nota stampa. L’Abruzzo è parte viva di questa sfida – viene evidenziato sul sito web. La nostra regione esprime eccellenze nella manifattura, nell’agroalimentare, nell’artigianato e nei settori ad alto contenuto innovativo – recita il testo pubblicato online. Energie su cui poniamo il nostro programma per essere messe nelle condizioni di crescere, esportare e creare lavoro stabile, soprattutto per i giovani – Difendere il Made in Italy significa difendere il diritto delle nostre comunità a restare produttive, competitive e protagoniste – Come Regione Abruzzo, continueremo a stare accanto alle imprese sane, a valorizzare le filiere strategiche e a sostenere chi investe, innova e assume – Perché il Made in Italy non è nostalgia: è una scelta di futuro, di orgoglio nazionale e di concretezza economica”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it