Regione Abruzzo: ultime news, Giornata del Ricordo: lunedì 10 febbraio, a L’Aquila, Santangelo presenta nuovo progetto per le scuole

Dal sito della Regione Abruzzo:L’Aquila, 7 feb. – Si terrà lunedì 10 febbraio, alle ore 11, nella sala “Isolina Scarsella” di Palazzo Silone, all’Aquila, la conferenza stampa promossa dall’assessore alla Cultura e all’Istruzione, per la presentazione dell’iniziativa “Ricordare per Comprendere: Lezioni dal Passato per un Futuro Migliore”. Il progetto ha l’obiettivo di coinvolgere gli studenti, in occasione della Giornata del ricordo per le vittime delle foibe, in un percorso di riflessione e consapevolezza storica attraverso attività educative, incontri, mostre e laboratori didattici – precisa il comunicato. Interverrà, oltre all’assessore Santangelo, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Massimiliano Nardocci – precisa la nota online. KS 250207

