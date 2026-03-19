Regione Abruzzo: ultime news, Giornata della cultura artigiana: Marsilio, non è un residuo del passato, ma una leva per il futuro

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Si è svolta oggi all’Aquila, in occasione della Giornata nazionale della cultura artigiana, una partecipata iniziativa, alla presenza del Ministro delle imprese e del Made Italy Adolfo Urso e dei principali rappresentanti del settore – si apprende dalla nota stampa. Tra gli interventi più significativi, quello del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha offerto una riflessione ampia sul valore strategico dell’artigianato – Marsilio ha voluto richiamare il significato simbolico della giornata, sottolineando come “la scelta di una data come la festa di San Giuseppe Artigiano richiama il valore del lavoro, delle competenze e della dignità del fare con le proprie mani”. Un riferimento che ha fatto da filo conduttore all’intero intervento, incentrato sul ruolo culturale ed economico del “saper fare”.Il presidente ha poi evidenziato l’identità peculiare della regione Abruzzo, capace di coniugare ambiente e sviluppo: “Siamo una regione con una sintesi unica, tra valori naturali, paesaggistici e storico-archeologici e una forte vocazione industriale e artigianale”. Un equilibrio che rende l’artigianato elemento essenziale della filiera produttiva e fattore distintivo del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Una regione che vede più di un terzo del proprio territorio coperto da parchi nazionali, riserve naturali e nello stesso tempo è la settima regione industrializzata d’Italia, la prima del Mezzogiorno, con una presenza fortissima di attività economiche e imprenditoriali che spaziano dall’industria all’artigianato”.Marsilio ha inoltre ribadito la centralità dell’artigianato nel contesto contemporaneo, chiarendo che “in un tempo in cui la tecnologia corre velocissima, questo non è un residuo del passato, ma una leva per il futuro”. Un passaggio che ha posto l’accento sulla necessità di sostenere il settore attraverso innovazione, formazione e politiche mirate”.Non sono mancati riferimenti alle criticità, in particolare alla contrazione della base artigianale, che impone un impegno condiviso su ricambio generazionale, accesso al credito e valorizzazione delle competenze tecniche – si apprende dalla nota stampa. In chiusura, il presidente ha ribadito l’impegno della Regione: “la Regione Abruzzo continuerà a fare la propria parte per valorizzare la cultura artigiana come risorsa strategica, capace di unire qualità, bellezza e sviluppo e di rafforzare il legame tra economia e comunità”. Ha quindi annunciato che nei prossimi giorni l’assessore Tiziana Magnacca porterà in Giunta la riforma della legge sull’artigianato, frutto di un confronto serrato con tutte le categorie e le associazioni di settore, con l’auspicio che il Consiglio regionale possa approvare rapidamente una normativa efficace a sostegno del comparto – aggiunge testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it