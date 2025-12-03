Regione Abruzzo: ultime news, Giornata Disabilità: Santangelo, la Regione raccoglie la sfida culturale della riforma Locatelli

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:“Il 3 dicembre celebriamo la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita dall’ONU nel 1992 e diventato un appuntamento che ci richiama al cuore del nostro servizio pubblico: costruire comunità che riconoscano ogni persona nella sua fragilità, dignità e nel suo diritto a partecipare pienamente alla vita sociale”, afferma l’assessore regionale alle Politiche sociali Roberto Santangelo – riporta testualmente l’articolo online. In Italia sono 3,1 milioni le persone che convivono con una grave disabilità e affrontano ogni giorno barriere materiali e culturali che limitano opportunità e libertà di scelta – “Questa giornata ci spinge a trasformare l’attenzione in responsabilità, l’ascolto in politiche concrete – continua Santangelo – Grazie alla riforma voluta dalla ministra alla Disabilità Alessandra Locatelli, viviamo oggi un passaggio storico, che pone al centro una visione nuova, che supera l’approccio meramente sanitario per affermare la centralità della persona, dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni – Un cambio di paradigma profondissimo, fondato sull’idea che debbano essere i servizi a modellarsi attorno alla persona e al suo progetto di vita”.In Abruzzo questo principio si traduce in azioni concrete – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Abbiamo rafforzato i percorsi di ‘Vita Indipendente’ – ricorda l’Assessore – investendo risorse, oltre 9 milioni per il 2025 e 36 milioni previsti nel piano pluriennale, per sostenere progetti che permettano alle persone di ricevere un’assistenza personale autogestita per contrastare l’isolamento, vedendosi garantita la vita all’interno della comunità e l’integrazione con il proprio ambiente sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo progetto è l’espressione più autentica dello spirito della riforma voluta dalla ministra Locatelli: una sfida culturale prima ancora che amministrativa, una sfida che la Regione Abruzzo ha raccolto con convinzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oggi rinnovo l’impegno a lavorare con famiglie, associazioni, Comuni e realtà del territorio per costruire un Abruzzo dove nessuno sia lasciato indietro e dove ogni persona sia messa nelle condizioni di progettare la propria vita, secondo i propri desideri”.

