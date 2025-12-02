Regione Abruzzo: ultime news, Giornata internazionale delle persone con disabilità, i Cpi regionali impegnati in attività inclusive

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Ci sono anche i Centri per l’impiego abruzzesi ad animare il programma allestito da Sviluppo Lavoro Italia in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità in programma domani, 3 dicembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli operatori degli uffici regionali per il lavoro hanno infatti predisposto una serie di iniziative tese a favorire la fruizione dei sevizi pubblici per il lavoro, organizzando anche una serie di incontri informativi sulla legge 68/99, la normativa che disciplina l’accesso delle persone con disabilità nel mondo del lavoro – recita il testo pubblicato online. A livello nazionale Sviluppo Lavoro Italia, società in house del ministero del Lavoro al fianco delle regioni nella gestione dei programmi di occupabilità avviati dal governo, ha previsto una serie di iniziative che vedono tra l’altro coinvolti i Centri per l’impiego regionali.“L’impegno per una maggiore inclusione lavorativa è sempre in testa all’agenda politica dell’assessorato e della Giunta regionale”, ha commentato l’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca – si legge sul sito web ufficiale. “Ogni giorno – ha proseguito l’assessore – i nostri Centri per l’impiego sono impegnati nell’attività di attuazione dellalegge 68/99, gestendo tutte le offerte di lavoro provenienti dalle aziende e facendo da collegamento e da ponte tra il lavoratore con disabilità e l’azienda – viene evidenziato sul sito web. Un lavoro oscuro, che da un lato riesce a garantire alle persone con disabilità l’attuazione di un diritto sancito dalla Costituzione, come l’abbattimento di barriere che impediscono l’accesso al mondo del lavoro, e dall’altro garantisce un servizio alle aziende che hanno l’obbligo di assumere persone con disabilità seguendo la disciplina della legge 68”.I dati ricordano quanto sia attuale la problematica: in Italia, secondo l’Istat, sono 2,9 milioni le persone con limitazioni gravi, e solo il 33,1% di loro risulta occupato – riporta testualmente l’articolo online. “Numeri che richiedono interventi strutturali – aggiunge l’assessore Magnacca -, ma soprattutto un impegno costante che solo i Centri per l’impiego possono garantire”.L’obiettivo è chiaro: trasformare questa giornata in un motore cambiamento per costruire una società davvero inclusiva, dove ogni persona possa esprimere appieno il proprio talento – riporta testualmente l’articolo online. Le iniziative sul territorio sono molteplici e si protrarranno sino al 18 dicembre e includono: Recruiting Day dedicati al collocamento mirato; speech e seminari su disabilità e lavoro; laboratori per utenti, docenti, famiglie e operatori; tavole rotonde con imprese, associazioni e stakeholder e Open Day dedicati all’utenza con disabilità.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it