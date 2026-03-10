Regione Abruzzo: ultime news, Giornate FAI di Primavera 2026: Marsilio, 33 aperture in Abruzzo tra borghi e città

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano per la 34ª edizione le “Giornate FAI di Primavera”, il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico, promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS.In Abruzzo saranno 33 i luoghi aperti in 11 borghi e città, grazie all’impegno delle Delegazioni e dei volontari FAI, che offriranno ai visitatori l’opportunità di scoprire siti spesso poco conosciuti o normalmente non accessibili – Oggi a L’Aquila la presentazione della nuova edizione alla presenza del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e del presidente regionale Fai Abruzzo e Molise, Roberto di Monte – si apprende dalla nota stampa. A livello nazionale saranno 780 i luoghi visitabili in 400 città, con aperture a contributo libero che rappresentano non solo un’occasione di conoscenza e valorizzazione del patrimonio italiano, ma anche un’importante iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno delle attività della Fondazione – Accogliendo l’invito del FAI, dal 1993 – anno della prima edizione – al 2025 quasi 13 milioni e mezzo di italiani hanno potuto scoprire oltre 17.000 luoghi speciali delle città e dei territori in cui vivono – recita il testo pubblicato online. Le Giornate FAI di Primavera rappresentano dunque una preziosa occasione per conoscere e apprezzare le meraviglie del nostro Paese, ma anche un momento di partecipazione civica a sostegno della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, nello spirito dell’articolo 9 della Costituzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il contributo libero dei visitatori e le nuove iscrizioni al FAI consentono infatti di sostenere concretamente la missione della Fondazione, che oggi cura, gestisce e conserva 75 Beni in tutta Italia, di cui 60 regolarmente aperti al pubblico, portando avanti importanti interventi di restauro e progetti di valorizzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sottolinea:“Le Giornate FAI di Primavera – ha detto il Presidente Marsilio – rappresentano un’occasione straordinaria per riscoprire il patrimonio culturale e paesaggistico dei nostri territori e per rafforzare il legame tra comunità e luoghi identitari – precisa la nota online. In Abruzzo 33 siti apriranno le loro porte offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere tesori spesso poco noti ma di grande valore storico, artistico e ambientale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta di luoghi che per l’occasione diventano finalmente fruibili: palazzi storici e spazi spesso chiusi al pubblico, attorno ai quali per anni si è favoleggiato su cosa potessero custodire al loro interno e che, grazie alle Giornate FAI, aprono le porte ai visitatori – aggiunge la nota pubblicata. Un’iniziativa che contribuisce a promuovere il nostro patrimonio e a diffondere la cultura della tutela e della valorizzazione dei beni comuni”.Le aperture saranno rese possibili grazie al lavoro di 7.500 volontari delle Delegazioni e dei Gruppi FAI attivi in tutte le regioni e di 17.000 Apprendisti Ciceroni, studenti della scuola secondaria formati dai loro docenti per raccontare le bellezze del territorio – riporta testualmente l’articolo online. “Le Giornate FAI di Primavera – ha dichiarato il Presidente regionale FAI Abruzzo e Molise, Roberto Di Monte – rappresentano un momento particolarmente significativo nel percorso di conoscenza e consapevolezza del nostro patrimonio culturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Aprire questi luoghi significa non soltanto renderli accessibili, ma soprattutto restituire loro una funzione viva nel rapporto tra territorio, storia e comunità. Iniziative come questa ricordano quanto la tutela e la valorizzazione dei beni culturali siano un impegno collettivo e continuo, fondato sulla partecipazione civica e sulla trasmissione della memoria – viene evidenziato sul sito web. Il patrimonio che custodiamo non è soltanto testimonianza del passato, ma una risorsa culturale e civile che contribuisce a definire l’identità dei nostri territori e a orientarne il futuro”.Ville, castelli, chiese, luoghi dell’educazione e della ricerca, laboratori artigiani, aree naturalistiche, sedi istituzionali, teatri e collezioni d’arte: un patrimonio multiforme fatto di storia, arte, natura e tradizioni che le comunità custodiscono e tramandano – recita il testo pubblicato online. Durante ogni visita sarà possibile sostenere la missione della Fondazione con una donazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra le aperture proposte, alcune saranno dedicate agli iscritti al FAI e a chi deciderà di iscriversi durante l’evento – recita il testo pubblicato online. L’elenco completo dei luoghi visitabili e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.giornatefai.it.Ecco le aperture in ABRUZZO:Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI CHIETIARI (CH)ARI: IL BORGO MEDIEVALE CHE DIVENNE CENACOLO CULTURALEAperture a cura del GRUPPO FAI DI ORTONAARIELLI (CH)BORGO DI ARIELLI Questo sito fa parte dell’Itinerario europeo delle Giornate FAI di Primavera in quanto beneficia di un contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il consolidamento e risanamento idrogeologico – riporta testualmente l’articolo online. LA GROTTA DELL’ECCIDIOAperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI LANCIANOVILLA SANTA MARIA (CH)LA “SCUOLA DEI CUOCHI”: UNA REALTA’ CHE VIENE DA LONTANOQuesto sito fa parte dell’Itinerario europeo delle Giornate FAI di Primavera in quanto beneficia di fondi europei PNRR – Piano per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’edilizia scolastica – viene evidenziato sul sito web. PALAZZO CARACCIOLO: DA UNA DIMORA STORICA A UN POLO DI FEDESANTA MARIA IN BASILICA TRA ACQUE E MEMORIESTORIA DI UN MEDICO, A CASA DEL DOTTOR CASTRACANE – solo iscritti FAIMONTELAPIANO (CH)DA MONTELAPIANO A VILLA SULLE ORME DI SAN FRANCESCOMONTELAPIANO: BORGO DEI CENTO GRADINIPALAZZO MARINELLI: DOVE IL TEMPO SI E’ FERMATOAperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI VASTOPALMOLI (CH)A “CAPABBALLE”, LE BOTTEGHE DEL TEMPO SOSPESOA “CAPAMMONDE”, STORIE DI VITA ENTRO LE MURAFONTE “LE COSTE”: REGINA DI PIETRA E MEMORIAIL CASTELLO DI PALMOLI: SIMBOLO E ANIMA DEL BORGOLA MADONNA DEL CARMINE: ARTE, STORIA E DEVOZIONETRAME DI VITA POPOLARE NEL CASTELLOAperture a cura della DELEGAZIONE FAI L’AQUILAL’AQUILA (AQ)L’ELEGANTE COMPLESSO DI PALAZZO SPAVENTAAperture a cura della DELEGAZIONE FAI DELLA MARSICAORTONA DEI MARSI (AQ) ORTONA DEI MARSI: DIMORE, CHIESE E NATURAPASSEGGIANDO ALLE PORTE DEL PARCOAperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI SULMONARAIANO (AQ) FRANTOIO STORICO FANTASIA: MEMORIE DI PIETRA E DOLIVARAIANO SVELATA: TESORI RITROVATI E MEMORIE D’AUTORESAN VENANZIO: L’EREMO SOSPESO SULL’ACQUAAperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI PESCARAMONTESILVANO (PE)IL ROMBO DELLA STORIA: IL CIRCUITO DI PESCARAMONTESILVANO COLLE: LA ROCCHETTA D’ABRUZZOSTELLA MARIS: PASSATO E FUTURO DELL’EX COLONIA MARINA (Solo Iscritti FAI)Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI TERAMOCASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE)A PASSEGGIO NEL CENTRO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDOCAMMINATA NELL’AREA ARCHEOLOGICA DI COLLE SAN GIORGIOIL PALAZZO DE VICTORIIS-MEDORI DE LEONEORTO – GIARDINO DEL TORO (su prenotazione)PALAZZO LUCIANICASTILENTI (TE)L’EX CONVENTO DEI FRATI MINORI SANTA MARIA MONTE OLIVETOSTORIA E STORIE DI CASTILENTIElenco completo dei luoghi aperti in ABRUZZO e modalità di partecipazione all’evento su:https://fondoambiente – it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/i-luoghi-aperti/?regione=ABRUZZO

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it