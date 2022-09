Regione Abruzzo: ultime news, GIRO D’ITALIA 2023: Marsilio, in Abruzzo la Grande Partenza

- Advertisement -

La nostra Regione centrale per promozione territorio e grandi eventi – – L’Aquila, 28 sett. Per la seconda volta nella storia, dopo quella del 2001, la Corsa Rosa nel 2023 partirà dall’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. La prima e la seconda tappa si svolgeranno interamente sul territorio, la terza, con partenza da Vasto, si dirigerà verso Sud mentre la settima farà ritorno in Abruzzo terminando ai 2135 metri del Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore).

Oggi, all’auditorium ‘Renzo Piano’ di L’Aquila la presentazione delle tappe alla presenza del Presidente della giunta regionale Marco Marsilio, dell’assessore allo sport, Guido Quintino Liris, dell’assessore al turismo, Daniele D’Amario, del sindaco Pierluigi Biondi, dell’ amministratore delegato Rcs, Paolo Bellino, del direttore generale RCS, Mauro Vegni. Alla presentazione sono intervenuti anche i ciclisti professionisti abruzzesi Giulio Ciccone e Dario Cataldo –

“Per l’Abruzzo è un onore ospitare per la seconda volta nella storia la Grande Partenza del Giro d’Italia – viene evidenziato sul sito web. L’Abruzzo nel corso degli ultimi anni è diventato un territorio importante per la corsa rosa sapendo coniugare un mix di percorsi che hanno incontrato le aspettative sia dei velocisti sia degli amanti degli arrivi in salita – Tutto ciò oggi è stato possibile perché l’Abruzzo ha saputo dimostrare di essere all’altezza: un impegno che abbiamo assunto qualche anno fa, di far tornare l’Abruzzo ad essere centrale, capace di accogliere grandi eventi e questo è il più grande a livello mondiale che si possa ospitare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Fino a maggio ci aspettano nove mesi di promozione del nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. Faremo innamorare centinaia di milioni di ciclisti e sulla Costa dei Trabocchi dovremo mettere i tornelli per regolare il traffico di ciclisti, di amatori e appassionati che già oggi la utilizzano per il fascino che riesce ad emanare questa pista – si legge sul sito web ufficiale. Le tappe abruzzesi del Giro 2023 rispecchiano anche questa volta le peculiarità del territorio, capace di offrire, nel volgere di pochi chilometri, la piacevolezza della costa e la maestosità delle montagne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un’occasione unica per coniugare sport e promozione turistica, una vetrina mondiale importante che richiamerà visitatori e farà sicuramente incuriosire chi seguirà il Giro nelle immagini televisive e nei report giornalistici”.

Le tappe previste per il 6, 7, 12 maggio:

TAPPA 1: FOSSACESIA-ORTONA, 18.4 KM

Cronometro inaugurale quasi interamente lungo la pista ciclabile della Costa dei Trabocchi con una breve salita finale che conduce all’arrivo in centro a Ortona

TAPPA 2: TERAMO-SAN SALVO, 204 KM

Tappa mossa nella prima parte nel Teramano prima di percorrere la costa fino all’arrivo con alcune deviazioni su piccole salite come Silvi Paese e Chieti – Volata di gruppo assicurata – viene evidenziato sul sito web.

TAPPA 7: GRAN SASSO D’ITALIA (CAMPO IMPERATORE)

Tappa di alta montagna e primo arrivo sopra i 2000 m del Giro 2023. Entrando da sud si scalano Roccaraso e la salita di Calascio prima di affrontare l’arrivo a Campo Imperatore dallo stesso versante del 2018.

Per la seconda volta il Giro d’Italia parte dell’Abruzzo – Nel 2001 Rik Verbrugghe vinse la cronometro Montesilvano Marina-Pescara facendo segnare la media record di 58,874 km/h, un record tuttora imbattuto – riporta testualmente l’articolo online.

In 15 occasioni il vincitore finale del Giro d’Italia ha vinto la tappa abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Tradizione confermata negli ultimi due anni da Egan Bernal (Campo Felice) e Jai Hindley (Blockhaus)

11 ciclisti abruzzesi hanno ottenuto vittorie al Giro: il plurivittorioso è Vito Taccone: 8 successi di tappa dal 1961 al 1966. Due atleti abruzzesi in attività hanno vinto al Giro: Giulio Ciccone e Dario Cataldo – aggiunge testualmente l’articolo online. (regflash) k.SCOLTA 220928

