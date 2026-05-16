- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Maggio 16, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàRegione Abruzzo: ultime news, Giro d’Italia: Abruzzo ancora protagonista nella partenza dell’ottava...
Attualità

Regione Abruzzo: ultime news, Giro d’Italia: Abruzzo ancora protagonista nella partenza dell’ottava tappa da Chieti

- Spazio Pubblicitario 02 -

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Abruzzo ancora protagonista della giornata dedicata alla partenza dell’ottava tappa del Giro d’Italia da Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Una due giorni frutto della sinergia istituzionale attivata dalla Regione con gli organizzatori della corsa rosa per portare sul territorio uno degli eventi sportivi più seguiti a livello nazionale e internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. In piazza San Giustino, dove era allestito il villaggio del Giro, si è svolta la cerimonia istituzionale che ha coinvolto cittadini, appassionati, atleti e rappresentanti delle istituzioni, in un clima di grande partecipazione – Nel corso dell’iniziativa è stato evidenziato il valore strategico della collaborazione tra la Regione Abruzzo e RCS Sport, finalizzata a rafforzare la promozione dell’immagine dell’Abruzzo attraverso il grande ciclismo – La presenza del Giro d’Italia rappresenta infatti una significativa occasione di visibilità per il territorio regionale, capace di valorizzarne le eccellenze paesaggistiche, culturali e turistiche davanti a milioni di spettatori in Italia e all’estero – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it