Regione Abruzzo: ultime news, Giro d’Italia: Abruzzo ancora protagonista nella partenza dell’ottava tappa da Chieti

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Abruzzo ancora protagonista della giornata dedicata alla partenza dell’ottava tappa del Giro d’Italia da Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Una due giorni frutto della sinergia istituzionale attivata dalla Regione con gli organizzatori della corsa rosa per portare sul territorio uno degli eventi sportivi più seguiti a livello nazionale e internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. In piazza San Giustino, dove era allestito il villaggio del Giro, si è svolta la cerimonia istituzionale che ha coinvolto cittadini, appassionati, atleti e rappresentanti delle istituzioni, in un clima di grande partecipazione – Nel corso dell’iniziativa è stato evidenziato il valore strategico della collaborazione tra la Regione Abruzzo e RCS Sport, finalizzata a rafforzare la promozione dell’immagine dell’Abruzzo attraverso il grande ciclismo – La presenza del Giro d’Italia rappresenta infatti una significativa occasione di visibilità per il territorio regionale, capace di valorizzarne le eccellenze paesaggistiche, culturali e turistiche davanti a milioni di spettatori in Italia e all’estero – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it