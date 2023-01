Regione Abruzzo: ultime news, Giro d’Italia: dall’Abruzzo a Roma l’Italia si tinge di rosa

- Advertisement -

Dal sito della Regione Abruzzo:

– Pescara, 27 gen. L’Abruzzo, com’è ormai noto, ospiterà la Grande Partenza del Giro d’Italia 2023 ed è la seconda volta che la nostra regione accoglie questo prestigioso evento, a 22 anni di distanza dall’unico precedente – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Nella notte di ieri, 26 gennaio – fanno sapere gli organizzatori dal sito giroditalia – viene evidenziato sul sito web. it -che segnava l’inizio del countdown dei 100 giorni alla Grande Partenza del 106° Giro d’Italia, le città che ospiteranno le 21 tappe della corsa hanno illuminato di rosa i loro luoghi più caratteristici. Il Giro d’Italia, organizzato da RCS Sport, partirà il 6 maggio dalla Costa dei Trabocchi per concludersi il 28 maggio a Roma – si apprende dal portale web ufficiale. I monumenti abruzzesi che ieri sera si sono illuminati di Rosa sono i Trabocchi a Fossacesia e il Castello Aragonese a Ortona (la 1ª tappa del Giro 2023, il prossimo 6 maggio, sarà Fossacesia Marina – Ortona – Costa dei Trabocchi), il Castello della Monica a Teramo e L’Aquilone a San Salvo (la 2ª tappa, il 7 maggio, sarà Teramo – San Salvo) e infine il Castello Cinquecentesco a L’Aquila (per ricordare la 7ª tappa, il 12 maggio, quando la Carovana rosa tornerà in Abruzzo per affrontare l’importante salita di Campo Imperatore, ai piedi del meraviglioso Gran Sasso d’Italia – viene evidenziato sul sito web. “

