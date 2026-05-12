Regione Abruzzo: ultime news, Giro d’Italia: Marsilio celebra Ciccone in maglia rosa

Regione Abruzzo, la nuova nota online:“In attesa delle tappe abruzzesi del Giro d’Italia, oggi festeggiamo con orgoglio la maglia rosa di Giulio Ciccone, un nostro conterraneo, un abruzzese che porta alto il nome della nostra terra sulle strade della Corsa Rosa – si apprende dal portale web ufficiale. Giulio è un atleta che rappresenta al meglio i valori dello sport: talento, sacrificio, determinazione e attaccamento alle proprie radici – precisa il comunicato. La sua presenza ai vertici della classifica è motivo di soddisfazione per tutto l’Abruzzo, che si riconosce nei suoi successi e lo sostiene con affetto – riporta testualmente l’articolo online. Il Giro d’Italia è una straordinaria vetrina per il nostro territorio, e l’Abruzzo si prepara ad accoglierlo con entusiasmo, bellezza e passione – si apprende dalla nota stampa. Sarà una grande festa di sport, resa ancora più speciale dalla presenza di un campione come Ciccone, che incarna lo spirito della nostra regione”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it