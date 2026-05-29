- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Maggio 31, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàRegione Abruzzo: ultime news, Giro d’Italia: Marsilio elogia la prova di Giulio...
Attualità

Regione Abruzzo: ultime news, Giro d’Italia: Marsilio elogia la prova di Giulio Ciccone

- Spazio Pubblicitario 02 -

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:“L’Abruzzo festeggia comunque una grande pagina di sport nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, con arrivo ad Alleghe ai Piani di Pezzè dopo il Passo Giau”.Lo dichiara il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, commentando la prova di Giulio Ciccone – “Ciccone è stato protagonista di una lunga azione in solitaria, transitando per primo sulla Cima Coppi del Passo Giau e restando in testa fino a circa 2,2 km dall’arrivo, prima di essere ripreso e superato dall’americano Sepp Kuss, poi vincitore di tappa”.“Una prestazione di grande valore e coraggio, che conferma Ciccone tra i principali protagonisti delle grandi tappe di montagna e tra i migliori interpreti del ciclismo italiano – Il corridore abruzzese ha chiuso la frazione in terza posizione, completando una giornata di altissimo profilo” – ha concluso il presidente Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online.  

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 19, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it