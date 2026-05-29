Regione Abruzzo: ultime news, Giro d’Italia: Marsilio elogia la prova di Giulio Ciccone

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:“L’Abruzzo festeggia comunque una grande pagina di sport nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, con arrivo ad Alleghe ai Piani di Pezzè dopo il Passo Giau”.Lo dichiara il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, commentando la prova di Giulio Ciccone – “Ciccone è stato protagonista di una lunga azione in solitaria, transitando per primo sulla Cima Coppi del Passo Giau e restando in testa fino a circa 2,2 km dall’arrivo, prima di essere ripreso e superato dall’americano Sepp Kuss, poi vincitore di tappa”.“Una prestazione di grande valore e coraggio, che conferma Ciccone tra i principali protagonisti delle grandi tappe di montagna e tra i migliori interpreti del ciclismo italiano – Il corridore abruzzese ha chiuso la frazione in terza posizione, completando una giornata di altissimo profilo” – ha concluso il presidente Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 19, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it