Regione Abruzzo: ultime news, Giro d’Italia: Marsilio, Il Blockhaus non è una montagna come le altre

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:“L’Abruzzo e il ciclismo sono fratelli gemelli – aggiunge la nota pubblicata. Noi stiamo dimostrando, in questi anni, quanto questa regione, questo territorio e questi percorsi siano adatti e vocati alle due ruote e a chi vuole vivere queste bellissime esperienze”.Lo ha detto il presidente della Regione, Marco Marsilio, poco prima dell’arrivo della tappa che ha portato i corridori da Formia al traguardo del Blockhaus dopo 245 km di corsa – si apprende dal portale web ufficiale. “A me dispiace che continuino ad esserci un po’ di malumori per i pochi tifosi che riescono ad arrivare in cima – ha commentato Marsilio – Noi abbiamo lavorato anche quest’anno, come in quelli precedenti, con le Prefetture, in particolare con quella di Chieti, dalla quale abbiamo ottenuto il via libera all’ingresso illimitato per tutte le due ruote, motociclette comprese – si apprende dalla nota stampa. Purtroppo, molti fanno polemica senza comprendere qual è lo stato di fatto di questa montagna – Non è uguale a tutte le altre montagne dove, una volta scollinato, si scende giù e allora le macchine si possono far andare a parcheggiare poco distante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Qui la strada finisce, come tutti sanno – aggiunge testualmente l’articolo online. Anzi, una volta arrivati fino alla Madonnina, – ha proseguito – la zona è stata rinaturalizzata perché c’è un parco nazionale e ci sono caratteristiche ambientali particolari”.Ancora Marsilio – recita il testo pubblicato online. “Se vogliamo portare il ciclismo fin quassù e fare una corsa che abbia anche un contenuto agonistico importante, – ha detto il Presidente – questo spazio è appena sufficiente ad ospitare le macchine, i mezzi e i camion dell’organizzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non si può salire con le automobili – precisa il comunicato. Cercheremo, anno dopo anno, di migliorare sempre il tiro, di “sgraffignare”qualche disponibilità in più e di imparare dalle lezioni che apprendiamo ogni anno – aggiunge testualmente l’articolo online. Però certo, quest’anno c’era anche questo vento fortissimo: oggi qui tirava a 80 km/h e non hanno montato neanche i gazebo dell’ospitalità. Devo dire – ha concluso- che fino a due chilometri dall’arrivo ho trovato tanta gente: c’era una cornice di pubblico molto importante, con camper, biciclette, barbecue, arrosticini… c’era tanta festa – si legge sul sito web ufficiale. Qui sopra però è tutto spazzato da un vento gelido, quindi capisco che non siano stati in tanti ad essere venuti”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 20, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it