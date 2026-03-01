- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Marzo 1, 2026
Attualità

Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: assegnati 28 alloggi di edilizia residenziale pubblica a Pescara

Regione Abruzzo, ultime dal sito:La Giunta regionale ha approvato una delibera che destina 28 alloggi di edilizia residenziale pubblica, forniti dall’ATER di Pescara e situati in via Tavo nel Comune di Pescara (ex complesso ‘Ferro di Cavallo’), a nuclei familiari del personale delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale, delle Forze Armate e dei Vigili del Fuoco in servizio nella regione – si apprende dalla nota stampa. Gli alloggi saranno locati a canone concordato – recita il testo pubblicato online. La delibera si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione urbana dell’area, precedentemente interessata da degrado, con l’obiettivo di trasformare l’ex complesso in un contesto residenziale ordinato e funzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le assegnazioni avverranno tramite bando e graduatoria predisposti e approvati dalla Prefettura di Pescara, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente – La Prefettura definirà requisiti e modalità di partecipazione – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

