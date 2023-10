Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: D’Annuntiis, 16 milioni per la sicurezza del territorio, la viabilità e la difesa della costa

Dal sito della Regione Abruzzo:

Pescara, 27 ott. La Giunta regionale, su proposta del presidente, Marco Marsilio, e su iniziativa del sottosegretario con delega alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, con un provvedimento predisposto dal Dipartimento della Presidenza e dal Dipartimento Trasporti della Regione, ha approvato l’elenco dei 52 interventi finanziati per l’annualità 2024 sulla base della legge n.145 del 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).

“Si tratta di risorse – ha spiegato il sottosegretario D’Annuntiis – relative ad interventi infrastrutturali necessari per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici comunali, per la viabilità ma anche per la difesa della costa – viene evidenziato sul sito web. Per l’anno 2024, – ha proseguito – l’Abruzzo ha a disposizione fondi per 16 milioni 574mila 200 euro a fronte di un ammontare complessivo, relativamente al periodo 2021-2034, di oltre 135 milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. Per la realizzazione tali interventi, che vedono in qualità di enti attuatori sia le amministrazioni comunali interessate che la stessa Regione, attraverso gli uffici del Genio civile presenti nelle quattro province, – ha concluso Il Sottosegretario – la Regione ha svolto una attenta attività di programmazione in seguito al rilevamento dei fabbisogni territoriali effettuato in maniera congiunta dal Dipartimento Infrastrutture –Trasporti e dal Dipartimento Territorio–Ambiente”.

Nel dettaglio, riportiamo l’elenco completo degli interventi:

Fiume Tordino – ripristino delle difese spondiali e riapertura delle sezioni di reflusso di valle viadotto A14 (200mila euro);

mitigazione rischio idrogeologico Strada Provinciale 5A (300.000 euro);

Fiume Pescara – difesa abitato in via Arno località Santa Teresa di Spoltore – completamento (500mila euro);

intervento di difesa idraulica sul fiume Aventino e sul torrente Rio Secco nel comune di Altino (300mila euro);

intervento urgente di sistemazione idraulica del torrente Appello per riapertura sezioni di deflusso nel comune di Atessa (200.000 euro);

intervento di difesa idraulica tratto fiume Giovenco nel comune di San Benedetto dei Marsi (150.000 euro);

intervento difesa idraulica e intervento su argine/muro di contenimento via della Fonte nel comune di Molina Aterno (250.000 euro);

intervento di difesa idraulica tratto fiume Sagittario nel comune di Sulmona (100.000 euro);

In relazione alle opere per il dissesto idrogeologico, messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico del territorio comunale di Schiavi d’Abruzzo (298.000 euro);

mitigazione rischio idrogeologico via Muricelle nel comune di Celano (550.000 euro);

mitigazione rischio idrogeologico località Pagliara dei Marsi nel comune di Castellafiume (280.000 euro);

mitigazione rischio idraulico Fosso grande nel comune di Pescara (678.000 euro);

mitigazione rischio idrogeologico nel comune di Penne (110.000 euro);

In ordine alla difesa della costa, interventi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di difesa della costa nel comune di Alba Adriatica (200.000 euro);

interventi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di difesa della costa nel comune di Roseto degli Abruzzi (500.000 euro);

interventi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di difesa della costa nel comune di Pineto (200.000 euro);

interventi per difesa della costa UF1 (dalla Foce del Tronto al Porto di Giulianova – 2.928.200 euro);

interventi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di difesa della costa nel territorio comunale di Fossacesia (100.000 euro);

interventi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di difesa della costa nel comune di Torino di Sangro (100.000 euro);

interventi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di difesa della costa nel comune di Casalbordino (100.000 euro);

interventi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di difesa della costa nel comune di San Salvo (300.000 euro);

interventi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di difesa della costa nel comune di Martinsicuro (150.000 euro);

interventi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di difesa della costa nel comune di Roseto degli Abruzzi (150.000 euro);

interventi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di difesa della costa nel comune di Montesilvano (100.000 euro);

in relazione agli immobili comunali, sono previste opere per messa in sicurezza sede comunale adibita anche a sede di protezione civile e caserma carabinieri nel comune di Magliano dei Marsi (500.000 euro);

completamento dell’istituto comprensivo Fontamara – III lotto nel comune di Pescina (450.000 euro);

completamento edificio destinato a sede comunale – miglioramento sismico nel comune di Civitella Roveto (200.000 euro);

completamento parco urbano nel comune di San Benedetto dei Marsi (200.000 euro);

completamento parco urbano nel comune di Canistro (50.000 euro).

Infine, in merito agli interventi per la viabilità, sono previste opere per messa in sicurezza ponte cavalcaferrovia di Torre Marino nel comune di Lanciano (780.000 euro);

messa in sicurezza strade esterne della viabilità comunale di Vacri (200.000 euro);

messa in sicurezza versante est Pennadomo capoluogo nel comune di Pennadomo (500.000 euro);

messa in sicurezza strada comunale Santa Croce – forchetta Moretti nel comune di Lucoli 400.000,00 euro;

messa in sicurezza strade comunali villa maggiore e leognano nel comune di Montorio al Vomano (400.000 euro);

messa in sicurezza viabilità comunale nel comune di Morro d’Oro (400.000 euro);

messa in sicurezza viabilità comunale nel comune di Basciano (150.000 euro);

messa in sicurezza viabilità territorio comunale nel comune di – aggiunge la nota pubblicata. Loreto Aprutino (400.000 euro);

messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale di Cugnoli (250.000 euro);

messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale di Catignano (250.000 euro);

messa in sicurezza e viabilità del territorio comunale di Scafa (100.000 euro);

regimentazione acque e messa in sicurezza viabilità comunale di Rosciano (100.000 euro);

messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale di Rapino (300.000 euro);

interventi urgenti per la messa in sicurezza della viabilità interconnessioni centro con zona industriale – II lotto nel comune di Fara San Martino (450.000 euro);

messa in sicurezza viabilità del territorio comunale di Popoli (100.000 euro);

messa in sicurezza viabilità del territorio comunale di Pietranico (150.000 euro);

messa in sicurezza viabilità del territorio comunale di Civitella Casanova (150.000 euro);

mitigazione rischio idrogeologico strade comunali di Guardiagrele (350.000 euro);

messa in sicurezza viabilità del territorio comunale di Capestrano (300.000 euro);

messa in sicurezza viabilità del territorio comunale di Scanno (300.000 euro);

messa in sicurezza viabilità del territorio comunale di Corropoli (200.000 euro);

messa in sicurezza viabilità del territorio comunale di Canzano (100.000 euro);

messa in sicurezza viabilità del territorio comunale di Tossicia (100.000,00 euro).

