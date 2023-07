Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: ecco i provvedimenti approvati nella seduta di martedì 18 luglio

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Pescara, 18 lug. La Giunta regionale, presieduta dal presidente Marco Marsilio, e riunita in seduta ordinaria, su proposta dell’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, ha approvato una variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, in termini di competenza e cassa, in base alle richieste pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti, di iscrizione di entrate e di corrispondenti spese derivanti da assegnazioni vincolate:

La Giunta, su proposta dell’assessore alla Formazione, Pietro Quaresimale, ha approvato gli indirizzi operativi degli Avvisi relativi alle borse di studio per Università ed Alta Formazione Artistica e Musicale (“AFAM”) per l’anno accademico 2023/2024.

Su input dell’assessore con delega all’Energia, Nicola Campitelli, nell’ambito delle Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, approvate con decreto del 20 ottobre 2022 del Ministero dell’ Ambiente e della Sicurezza energetica, è stata deliberata l’individuazione in via amministrativa delle disposizioni più favorevoli n modo da rendere più semplice per gli operatori del settore individuare la norma di riferimento – riporta testualmente l’articolo online.

Sempre su proposta dell’assessore Campitelli, via libera al disegno di legge regionale recante disposizioni in materia di demanio marittimo – recita il testo pubblicato online. A tal proposito, si riafferma, al fine di superare eventuali questioni interpretative, la competenza dei Comuni anche con riguardo alle aree demaniali marittime con destinazione d’uso urbanistica diversa da quella turistico-ricettiva – si apprende dal portale web ufficiale.

Approvato, su iniziativa dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, uno schema tipo di convenzione tra Regione Abruzzo-Dipartimento Sanità e Istituto di Fisiologia Clinica – (IFC) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) al fine del potenziamento di un sistema di monitoraggio e analisi epidemiologica del gioco d’azzardo patologico in Abruzzo –

Approvato il bando di concorso ai fini dell’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2023-2026. Per il ciclo formativo 2023-2026, il contingente numerico ordinario per l’Abruzzo è pari a 36 unità. A queste si aggiungono poi ulteriori 24 borse a valere sull’intervento previsto dal Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Intervento “2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del Sistema Sanitario Nazionale” – Sub-misura: “borse aggiuntive in formazione di medicina generale”,

Disco verde per i progetti regionali discendenti dall’Accordo Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2022, rispetto ai quali le risorse assegnate alla Regione Abruzzo, per l’anno 2022, ammontano complessivamente a 19milioni 897mila 431 euro – riporta testualmente l’articolo online. La finalità è la realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2022, con l’individuazione delle seguenti linee progettuali da realizzare:

Nell’ambito del programma di autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l’annualità 2023, approvato il documento di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività associative e di raccolta –

Rinnovata, infine, la composizione del Comitato Percorso nascita regionale previsto nell’Accordo del 16 dicembre 2010 recante “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo”. /230718

