Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: ecco i provvedimenti approvati nella seduta di martedì 28 febbraio

Pescara, 28 feb. Nell’ambito delle iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico, la Giunta regionale, presieduta dal presidente, Marco Marsilio, su proposta dell’assessore con delega al Sociale, Pietro Quaresimale, alla luce dell’assegnazione alla Regione Abruzzo di 2 milioni 160mila euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha approvato una programmazione degli interventi che interessano tutto il territorio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo è quello di assicurare opportuni interventi alle persone con disturbo dello spettro autistico nelle diverse fasce d’età in stretta collaborazione con gli enti del terzo settore che vantano esperienza e competenza in materia – Si tratta di una programmazione elaborata sulla base di una ricognizione dei bisogni condotta con gli Enti locali e le organizzazioni di rappresentanza delle famiglie dei disabili con DSA. Nello specifico, 1 milione 260mila euro saranno destinati ai percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all’età di transizione fino ai 21 anni, anche tramite voucher, mentre 900mila euro saranno destinati ai progetti sperimentali volti alla formazione ed all’inclusione lavorativa –

Su proposta del presidente Marsilio, deliberata la presa d’atto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 giugno 2021 che ha assegnato alla Regione Abruzzo l’importo di 8 milioni 35mila 250 euro per interventi volti alla messa in sicurezza del territorio in relazione al rischio idrogeologico – recita il testo pubblicato online.

E’ stato, quindi approvato, l’elenco degli interventi proposti a finanziamento e valutati positivamente dalle competenti Autorità di bacino distrettuali competenti sul territorio della regione Abruzzo (Appennino centrale ex Autorità di bacino di rilievo nazionale del Tevere) ed Appennino meridionale (ex Autorità di bacino nazionale del Liri Garigliano Volturno). Il programma di interventi gode del sostegno finanziario garantito dalle risorse di provenienza statale, in particolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Casa Italia, a valere sul cosiddetto fondo investimenti, destinato ad interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico – riporta testualmente l’articolo online. A seguire, in allegato, la tabella relativa a tutti gli interventi di cui la Regione, attraverso il Genio civile, è il soggetto attuatore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Su proposta del vicepresidente ed assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente, la Giunta ha deliberato la concessione a titolo gratuito dei locali per la sede operativa territoriale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale nella sede della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online.

La Giunta regionale, su proposta del presidente Marco Marsilio, inoltre, ha accolto, nell’ambito di interventi in materia di viabilità relativi a quindici Comuni, tra i quali Cappelle sul Tavo e Popoli, la richiesta del Comune di Cappelle sul Tavo, in provincia di Pescara, di rimodulare gli interventi già finanziati con una delibera del 2021, inserendo quello riguardante la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di Via Pignatara per un importo di 40mila euro in sostituzione di un intervento precedentemente inserito in graduatoria – si legge sul sito web ufficiale. Accolta anche la richiesta del Comune di Popoli, in provincia di Pescara, di rimodulare gli interventi finanziati inserendo quello relativo alla manutenzione straordinaria ed alla messa in sicurezza di Via Papa Giovanni XIII, per un importo di circa 48mila euro – riporta testualmente l’articolo online.

Approvata, su iniziativa dell’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, una variazione di bilancio di previsione finanziaria 2023-25, in termini di competenza e di cassa, che prevede, tra i vari interventi richiesti dai diversi Servizi e Dipartimenti, nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione FSC 2021-2027, contributi ai Comuni per l’immediato avvio dei lavori delle opere di urbanizzazione per un importo complessivo pari a 7 milioni 818mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online.

Via libera su proposta del vicepresidente Emanuele Imprudente, allo schema di convenzione tra la Regione e i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) per lo svolgimento delle attività necessarie alla predisposizione delle domande ed alla assegnazione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli secondo il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze n. 4504 del 14 dicembre 2001, attraverso il portale Abruzzofarmer Uma RA.

Approvata, su proposta dell’assessore come delega agli Enti locali, Pietro Quaresimale, la proposta di regolamento regionale relativa alla Polizia locale di ambito municipale e provinciale in materia di fregio ed elementi grafici, di elementi istintivi, di caratteristiche e dotazioni dei veicoli, di caratteristiche dei caschi protettivi, dei capi delle uniformi e degli accessori, dei distintivi di grado, di funzione, specialità ed anzianità della polizia locale, di riconoscimenti e strumenti di autotutela – viene evidenziato sul sito web. L’obiettivo è quello di permettere un puntuale aggiornamento e, nel contempo, di garantire l’uniformità su tutto il territorio regionale della disciplina degli elementi della Polizia locale in ambito municipale e provinciale nel rispetto di specifiche esigenze e funzioni di ognuna – si apprende dal portale web ufficiale.

Disco verde, su input dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verí, all’istituzione del servizio di psicologia di base oltre alla costituzione del tavolo tecnico regionale quale organismo di controllo, programmazione e indirizzo della sue attività correlate all’attuazione della normativa –

Sempre su proposta dell’assessore Verí, approvato lo schema di convenzione tra Regione Abruzzo e Regione Lombardia per il riuso del software celiachi@rl (sistema regionale per la valutazione dei prodotti dietetici senza glutine) per la dematerializzazione dei buoni spesa cartacei per l’acquisto dei prodotti dietroterapici privi di glutine destinati a pazienti celiaci – precisa la nota online. /230228

