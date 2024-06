Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: ecco i provvedimenti approvati nella seduta di oggi martedì 25 giugno

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Pescara, 25 giu. La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha approvato lo schema di atto di attribuzione e trasferimento a titolo non oneroso dal demanio dello Stato alla Regione Abruzzo del compendio immobiliare denominato “ex caserma Bucciante” di Chieti, destinato alla realizzazione di un polo culturale integrato nell’ambito del Masterplan.Riprogrammate economie FSC per un totale di € 230.980,00, risorse destinate a favore dell’intervento “Aeroporto di Pescara – Completamento Aree reparti di volo Enti di Stato”.Approvato lo schema di convenzione-quadro di durata quinquennale che contempla i rapporti tra l’Università degli studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara e la Regione Abruzzo per lo svolgimento di tirocini con finalità formativa e di orientamento presso la Sede di Bruxelles.Licenziato protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo e TERNA S.p.A inerente una collaborazione per la condivisione di informazioni e conoscenze sull’analisi della normativa di settore, nazionale e regionale in materia energetica, ambientale, urbanistica e paesaggistica – Approvato protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo e l’ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) finalizzato a promuovere l’efficienza energetica e i servizi energetici sostenibili, il miglioramento della normativa regionale in materia e la collaborazione ai fini di elaborazione di norme regionali in materia di efficienza energetica – viene evidenziato sul sito web. Su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, la deliberazione dell’Ente Parco Sirente Velino di approvazione del PIAO, del Piano triennale dei fabbisogni del personale e del Piano triennale della performance, è stata ritenuta coerente con gli indirizzi e gli obiettivi fissati dalla Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Su proposta dell’assessore alla Difesa del suolo, Umberto D’Annuntiis, approvato lo schema di accordo tra Regione Abruzzo e Autorità di bacino (AdB) distrettuale dell’appennino centrale per la revisione e l’aggiornamento della cartografia di pericolosità del Piano stralcio difesa dalle alluvioni nell’ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale dell’Abruzzo (SalineFino ed Alento) e del bacino del Fiume Sangro – aggiunge testualmente l’articolo online. La cifra che la Regione si impegna a corrispondere alla AdB è pari a 579 mila euro, di cui 278.160,00 a valere sull’esercizio 2024 e 243.390,00 sul 2025 e 57.950,00.Su proposta dell’assessore al Bilancio e al Personale, Mario Quaglieri, conferito a Pierpaolo Pescara, dirigente regionale, l’incarico di direttore del dipartimento “Territorio- Ambiente” della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Approvata variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 inerente:1) Finanziamento Progetto Ri.CR.E.A. – Riqualificazione del CRUA per Ecosistemi Agroalimentari – aggiunge la nota pubblicata. € 600.000,002) Avviso Pubblico Interventi per sostegno delle imprese artigiane colpite dall’emergenza epidemiologica COVID-19. Rilancio e ammodernamento strutturale e tecnologico – recita il testo pubblicato online. € 2.907.658,063) PNRR. Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale – si apprende dalla nota stampa. Digitalizzazione del patrimonio culturale – si apprende dalla nota stampa. € 63.813,084) Comune di Canistro (AQ) – Riapertura della Sezione Idraulica del Fiume Liri all’Interno dell’Abitato e Miglioramento delle Difese Spondali degli Affluenti: Torrente Rio Sparto e Fosso della Mola – € 42.540,935) Indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla L 210/1992. € 1.632.629,436) Comitato Etico della Regione Abruzzo per la sperimentazione clinica dei medicinali – precisa la nota online. Tariffe imprese farmaceutiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. € 13.456,00Approvato lo schema di accordo tra Regione Abruzzo e Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), cui la L.R. n. 4/2024 ha assegnato un contributo di € 2.000.000,00 per l’organizzazione in Abruzzo della 4^ edizione dei ‘World Skate Games Italia 2024’ rinviando a un ulteriore accordo integrativo la disciplina del contributo ulteriore di € 1.000.000,00. La manifestazione si svolgerà dal 30 agosto al 22 settembre 2024 nelle città di Roccaraso (Inline Hockey), Montesilvano (Pattinaggio Corsa su Pista, Maratona, e Roller Derby), Pescara (100 mt. e Maratona Pattinaggio Corsa), Sulmona (Pattinaggio Corsa su Strada), Chieti (Inline Slalom), Tortoreto (Inline Downhill e Skateboarding Downhill) e Francavilla al Mare (Maratona Pattinaggio Corsa).Presa d’atto del programma delle iniziative da realizzare nel 2024 relativamente al progetto “partnership FIR-Regione Abruzzo 2024-2026”. Approvato lo schema di accordo con la Federazione italiana rugby (FIR) per la realizzazione del progetto che verrà realizzato in varie località abruzzesi dal 2024 al 2026, la gestione del contributo assegnato con L.R. n. 4/2024 pari a € 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.Su iniziativa dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, costituita la delegazione trattante ai fini della trattativa e della stipula degli accordi integrativi regionali per i medici di medicina generale – si apprende dalla nota stampa. Su proposta dell’assessore all’Istruzione, Roberto Santangelo, approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e il piano programma 2024/2026 dell’azienda per il diritto agli studi universitari dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. ALFA 240625

