Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i principali provvedimenti adottati mercoledì 11 dicembre

Regione Abruzzo, la nuova nota online:L’Aquila, 11 dic. – La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha approvato il nuovo Protocollo d’intesa con la Federazione Speleologica Abruzzese ETS, triennio 2024-2026, per le attività connesse al Catasto Regionale delle grotte e delle aree carsiche della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Presa d’atto degli esiti della riunione del Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza (Cotiv) e approvazione delle relative modifiche all’Accordo per la coesione della Regione Abruzzo 21-27.Riprogrammate risorse del Piano sviluppo e coesione, attraverso l’autorizzazione dell’utilizzo di proprie economie ad invarianza finanziaria, per un importo totale pari a € 92.568,75, così ripartite a favore dei seguenti interventi:• “Parcheggio di scambio Vasto” per un importo di Euro 58.823,11;• “Parcheggio di scambio Lanciano” per un importo di Euro 33.745,64.Rilasciata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’intesa per la costruzione e l’esercizio dell’adeguamento della S.E. di Pettino e interramento parziale dell’elettrodotto 150 kV “Pettino-Scoppito”.Adottato atto d’indirizzo strategico per la redazione del Piano Territoriale Paesaggistico regionale (PTPR) quale strumento di tutela e valorizzazione del paesaggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Su proposta del vicepresidente Emanuele Imprudente, approvato lo schema di Accordo di programma tra la Regione Abruzzo e il il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) nel quale sono stabilite le forme di collaborazione da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi di comune interesse nell’ambito specifico della promozione dell’associazionismo forestale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Disposta l’assegnazione suppletiva di carburante agricolo agevolato per “Avversità atmosferiche (siccità) – Anno 2024” e, pertanto, l’integrazione dello stesso in favore degli imprenditori agricoli della regione Abruzzo a causa dell’anomalo andamento climatico caratterizzato da elevate temperature e scarse precipitazioni per le colture e per gli interventi e relativi quantitativi.Su iniziativa dell’assessore al Bilancio e al Personale Mario Quaglieri, autorizzati il Comune di Roccamorice e il Comune di Bomba alla riserva di un alloggio cadauno per far fronte allo stato emergenziale abitativo – recita il testo pubblicato online. Disposte le variazioni per l’annualità 2024 al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026 in attuazione delle leggi regionali del 2024 n. 32 e n. 3.Approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Triennio 2024 – 2026 – Annualità 2024.Su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Roberto Santangelo, approvata una proroga di 6 mesi per il completamento delle attività previste dall’Avviso “Abruzzo Giovani 2022”.Su proposta dell’assessore alla Salute, Famiglia e Pari Opportunità Nicoletta Verì, la Giunta, in attuazione delle disposizioni previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), ha individuato quale nuovo referente unico del Piano operativo regionale PNRR Missione 6 il Dirigente del Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale del Dipartimento Sanità.Nella prospettiva della valorizzazione del settore termale regionale e in ragione del risparmio delle risorse programmate per complessivi € 787.752,35 a causa della perdurante inattività delle terme di Caramanico, la Giunta ha attribuito una integrazione di budget per la somma di € 200.000,00 per le prestazioni da erogarsi fino alla fine dell’anno 2024 presso lo stabilimento termale di Popoli.Sempre su iniziativa dell’assessore Verì, approvato il Piano regionale Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) 2024 che impegna la Regione Abruzzo a porre in essere su tutto il territorio regionale le necessarie attività in collaborazione con tutti gli attori diversamente impegnati nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno della diffusione del gioco d’azzardo e del fenomeno della dipendenza grave – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Giunta ha designato la dott.ssa Michela Moscone, Direttore della UOC Dipendenze Patologiche della ASL di Teramo, quale referente scientifico di tale Piano – ALFA 241211

