Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i principali provvedimenti adottati nella seduta del 13 luglio 2026

Dal sito della Regione Abruzzo:La Giunta regionale si è riunita oggi in seduta ordinaria e ha approvato i seguenti provvedimenti.Su proposta vicepresidente Emanuele Imprudente, sono stati individuati i criteri e le modalità per la concessione di contributi, riservati ai Comuni abruzzesi, per la realizzazione di attività promozionali legate alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione del tartufo nell’annualità 2026. La Giunta ha inoltre preso atto dell’approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Ovest, del Regolamento consortile per l’adduzione, la distribuzione e la gestione delle acque ad uso irriguo nella Piana del Fucino – aggiunge testualmente l’articolo online. Su proposta dell’assessore Mario Quaglieri, è stata approvata una variazione al Bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028, sulla base delle richieste pervenute dai diversi Servizi e Dipartimenti regionali, che prevede i seguenti stanziamenti:Fondo unico per le agevolazioni alle imprese: 94.069,14 euro;Intervento di messa in sicurezza del tratto della SP 215 ex SS 363 di Guardiagrele: 144.404,10 euro;Consolidamento del corpo stradale nei tratti della SP 89 Villa Elce – Sant’Onofrio e della SP Cotti – Lentesca: 150.000,00 euro;Interventi di messa in sicurezza di tratti di strade provinciali – Distretto n. 5: 162.664,70 euro;Intervento di messa in sicurezza del tratto della SP 143 Variante Palena e della SP 141 Guado di Coccia: 199.987,68 euro;Interventi infrastrutturali nell’ambito del Servizio Idrico Integrato (reti idriche, fognatura e depurazione): 2.650.000,00 euro;Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica regionale: 450.157,57 euro;Tariffe di conferimento da destinare al Comune di Chieti a titolo di compensazione ambientale: 183.000,00 euro;Percorsi formativi di istruzione e formazione professionale: 53.962,24 euro;Percorsi formativi di istruzione e formazione professionale: 14.120,00 euro;Percorsi formativi di istruzione e formazione professionale: 61.727,84 euro;Rimboschimento e tutela ambientale: 100.000,00 euro;Attuazione della Strategia forestale nazionale: 791.357,00 euro – La Giunta ha, inoltre, autorizzato il Comune di Rocca San Giovanni alla riserva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica da destinare a una situazione di emergenza abitativa accertata sul territorio comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Su proposta dell’assessore Roberto Santangelo, è stato disposto il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali abruzzesi mediante il reclutamento di 50 unità di personale a tempo determinato, finanziate con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021 – 2027. In particolare, sono previste:36 unità appartenenti all’Area degli Istruttori (ex categoria C), con contratto part – time, da assegnare ai Comuni;4 unità appartenenti all’Area degli Istruttori (ex categoria C), con contratto part – time, da assegnare alle Province;10 unità appartenenti all’Area degli Operatori Esperti (ex categoria B), con contratto full – time, da assegnare alla Regione Abruzzo – Approvata, inoltre, la proposta di avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli enti locali per individuare quelli disponibili a procedere alle assunzioni.Sempre su proposta dell’assessore Santangelo, la giunta ha approvato l’atto di indirizzo per l’impiego di 1.040.000,00 euro del Fondo Sociale Regionale destinati agli interventi di ‘Innovazione e programmi speciali regionali’ per l’annualità 2026. Le risorse finanzieranno 33 progetti promossi da enti del Terzo Settore, mentre 312.000,00 euro saranno destinati agli Ambiti Distrettuali Sociali (ADS) per la realizzazione di interventi di carattere sociale e inclusivo nel territorio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Su proposta dell’assessore Tiziana Magnacca, la Giunta ha approvato la programmazione delle attività dell’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese di Guardiagrele per il triennio 2026 – 2028, disponendo il relativo contributo regionale per sostenere iniziative di promozione e valorizzazione dell’artigianato artistico abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Lo stanziamento ammonta a 67.799,87 euro per il 2026 e a 69.081,45 euro per ciascuna delle annualità 2027 e 2028.Approvata, inoltre, la pianificazione delle attività promozionali 2026 a favore dell’artigianato abruzzese, nell’ambito del Protocollo d’intesa con le Camere di Commercio regionali – Il programma prevede una compartecipazione finanziaria della Regione pari a 340.000,00 euro, assegnati alla Camera di Commercio Chieti Pescara, quale ente capofila del sistema camerale abruzzese, per sostenere la partecipazione delle imprese artigiane ai principali eventi promozionali, tra cui Visionart – SMAU Abruzzo, gli Stati Generali della Moda – Mode in Abruzzo, Artigiano in Fiera Milano e il progetto ‘Abruzzo – Cuore manufatturiero del Made in Italy’.La Giunta ha, inoltre, istituito il Tavolo Permanente della Moda della Regione Abruzzo, organismo di coordinamento delle politiche regionali a sostegno del comparto tessile, dell’abbigliamento, della pelletteria e delle calzature – Il Tavolo, composto da rappresentanti della Regione, delle Camere di Commercio, delle associazioni di categoria, dell’Università, degli ITS e delle organizzazioni sindacali, avrà il compito di promuovere strategie per l’internazionalizzazione delle imprese, l’innovazione, la transizione ecologica, l’accesso al credito, la valorizzazione del Made in Abruzzo e il contrasto alla contraffazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’organismo opererà senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale – Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, è stata istituita la Consulta Tecnica permanente per il Sistema Trasfusionale regionale (CTST), con funzioni di co-programmazione, co-progettazione, consultazione e proposta in materia di sistema trasfusionale regionale – L’organismo opererà a titolo gratuito e sarà integrato dal coordinatore del Coordinamento Interassociativo dei Volontari Italiani Sangue (CIVIS).La Giunta ha, inoltre, aderito al Sistema Nazionale di Sorveglianza della Mortalità Materna ItOSS (Italian Obstetric Surveillance System), definendo il relativo modello organizzativo regionale attraverso l’istituzione dell’Unità di Coordinamento regionale per la Sorveglianza della Mortalità Materna e del Comitato permanente multiprofessionale regionale di esperti.Approvate, inoltre, le nuove ‘Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica della Regione Abruzzo – rev. 2026’ e preso atto del documento tecnico del progetto #IoMangioAScuola, finalizzato a migliorare la qualità nutrizionale e organolettica dei pasti servizi nelle mense scolastiche attraverso tecniche innovative di trasformazione e cottura degli alimenti – precisa la nota online. Le nuove linee guida, elaborate in collaborazione con le Asl abruzzesi e nell’ambito del progetto strategico del Campus di Ricerca e Alta Formazione Niko Romito, promuovono l’educazione alimentare, la sostenibilità ambientale, la riduzione degli sprechi e l’adozione di modelli alimentari adeguati alle nuove esigenze nutrizionali degli studenti.Infine, è stata approvata la verifica dei risultati aziendali e degli obiettivi conseguiti dal direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 02, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it