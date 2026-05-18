Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i principali provvedimenti adottati nella seduta del 18 maggio

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Si è riunita oggi la giunta regionale, in seduta ordinaria, per l’approvazione dei seguenti provvedimenti:Su proposta dell’assessore Mario Quaglieri approvata una variazione di bilancio per l’utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione, in base alle richieste, pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti:Imposta regionale concessioni demaniali marittime – si apprende dalla nota stampa. € 686.384,68Misure per il miglioramento della qualità dell’aria – viene evidenziato sul sito web. € 735.965,47Indennizzi ex Legge 210/1992. 2.645.738,11 €Fondi per il coordinamento intraregionale e interregionale delle attività trasfusionali e il monitoraggio degli obiettivi di cui alla L.219/2005. 18.525,26 €Fondi per la realizzazione del programma regionale relativo alla diffusione dei defibrillatori semiautomatici – precisa la nota online. 132.093,75 €Promozione della lettura e tutela del patrimonio librario – 7.300,00 €Progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla previsione degli interventi infrastrutturali correlati alla realizzazione dei campus di cui all’art. 25 bis comma 3 D.L. n. 144/2022. 577.076,63 €Progetto Care Leavers. 39.118,04 €Fondi per garantire gli obiettivi di qualità, rintracciabilità e sicurezza di cui alla L. 219/2005 – attività trasfusionali – precisa il comunicato. 21.268,79 €Realizzazione della seggiovia “Stazzo-Aceretta”, Comune di Pescasseroli – 1.400.000,00 €Progetto Digitalmentis – risorse destinate alle associazioni dei consumatori – precisa la nota online. 10.581,56 €Rimozione e avvio a recupero o smaltimento in discarica di rifiuti stoccati nell’ex polo tecnologico Cirsu S.p.A. ubicato nel Comune di Notaresco – recita il testo pubblicato online. 607.670,77 €Piano integrato degli interventi per la famiglia dell’anno 2021. 4.110,44 €PON iniziativa occupazione giovani – assistenza tecnica – si legge sul sito web ufficiale. 97.549,68 €Programma IPA Adriatico – recita il testo pubblicato online. 4.402,09 €Fondo per il primo insediamento dei giovani in agricoltura – viene evidenziato sul sito web. 505.533,10 €Trasferimento alle AASSLL del Pay back 1,83%. 2.113.062,71 €Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. 933.769,00 €Progetto Joint SECAP. 20.500,00 €Realizzazione progetto comunitario PR Abruzzo FSE+ 2021-2027. 326.752,97 €Assistenza energia – si apprende dal portale web ufficiale. Convenzione con Abruzzo Progetti per il periodo luglio-dicembre 2026. 149.659,58 €Servizio valutazioni ambientali – acquisto hardware – 12.000,00 €Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì via libera al Fabbisogno di accreditamento di organizzazioni pubbliche e private che erogano cure domiciliari articolato secondo criteri più specifici relativi ai livelli di intensità e complessità dell’assistenza, come richiesto nelle verifiche del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza – si legge sul sito web ufficiale. Al fine del potenziamento di un sistema di monitoraggio e analisi epidemiologica del gioco d’azzardo patologico in Abruzzo, nell’ambito del Piano GAP 2025, approvato il progetto esecutivo dell’Istituto di Fisiologia Clinica IFC del CNR finalizzato alla realizzazione dell’Obiettivo Generale 2 “Osservatorio epidemiologico regionale GAP , nonché dell’obiettivo relativo alla “Formazione degli operatori sanitari del sistema di servizi regionali per le dipendenze” del Piano regionale GAP 2025. Licenziato anche lo schema di convenzione tra l’IFC – CNR e la Regione Abruzzo- Dipartimento Sanità per disciplinarne i relativi impegni operativi ed economici – precisa il comunicato. Si tratta di un’iniziativa i cui oneri economici ammontano a € 92.000,00.Ok della giunta al programma di attività di Governo clinico per i medici di medicina generale anno 2026 e il “Programma Operativo 2026-2028 Regione Abruzzo”Su proposta dell’assessore Umberto D’Annuntiis, definiti gli indirizzi per l’aggiornamento della programmazione regionale dei servizi, la revisione dei lotti di affidamento e l’adeguamento dell’assetto ordinamentale regionale del Trasporto Pubblico Locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Previsto l’allineamento temporale al 31 dicembre 2027 della scadenza dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale automobilistico – Su proposta del vice presidente Emanuele Imprudente prorogati al 20/11/2026 i termini di conclusione delle attività previste dagli accordi di collaborazione che la Regione ha sottoscritto con UPI Abruzzo, ANCI Abruzzo, Comune di Penne e l’Associazione di Comuni Felcos.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it