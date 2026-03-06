Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i principali provvedimenti adottati nella seduta di mercoledì 4 marzo

Regione Abruzzo, la nuova nota online: La Giunta regionale, riunitasi in data odierna e presieduta dal presidente Marco Marsilio, su proposta dell’assessore al Bilancio Mario Quaglieri, ha approvato la variazione n. 2-2026 al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 di iscrizione di entrate e di corrispondenti spese derivanti da assegnazioni vincolate:Misure per il miglioramento della qualità dell’aria – si legge sul sito web ufficiale. € 90.000,00;PR FSE+ 2021-2027. Servizi individualizzati di inclusione lavorativa – patenti di guida – viene evidenziato sul sito web. € 440.000,00;POC Abruzzo 2014-2020. Progetto Digitalizzazione del patrimonio immobiliare post sisma con riproduzione “gemello digitale”. € 900.000,00;POC Abruzzo 2014-2020. Azioni a favore delle aree interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Progetto dote di comunità. € 1.826.000,00;Sostegno alle biblioteche – Acquisto libri per il rafforzamento della filiera del libro e delle librerie di prossimità. € 14.858,46;Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 2025. € 210.299,26;Riapertura della sezione idrica del fiume Liri all’interno dell’abitato e miglioramento delle difese spondali degli affluenti, Comune di Canistro – recita il testo pubblicato online. € 80.000,00;Indennizzo per autorizzazione taglio colturale – € 206.615,27;Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Comune di Miglianico e Comune di Corropoli – aggiunge la nota pubblicata. € 2.456.524,57;Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale – Comune di Villamagna – € 982.500,00;PNRR – Ciclovia adriatica 2° lotto – riporta testualmente l’articolo online. € 7.950.242,61;Realizzazione ciclovia turistica adriatica – 1° lotto – riporta testualmente l’articolo online. € 749.954,88;PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020. Obiettivo specifico “Migliorare le prestazioni del Servizio Sanitario”. € 7.377,85;Potenziamento CPI. Adeguamento infrastrutturale nuove sedi Centri per l’impiego – aggiunge testualmente l’articolo online. € 8.182.629,07;PR FESR 2021-2027. Contrasto al dissesto idrogeologico, progetto “Carta valanghiva”. € 7.750.000,00.Autorizzati i comuni di Gissi ed Elice alla riserva di un alloggio cadauno da assegnare, per la durata massima di anni due, per far fronte ad una situazione di emergenza abitativa – viene evidenziato sul sito web. Presa d’atto dell’assegnazione alla Regione Abruzzo di risorse pari ad € 132.014,00 del Fondo per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori e che, ferme restando le finalità previste dalla legge nazionale, la Regione individua gli ambiti e le aree tematiche degli interventi con proprio provvedimento che sarà comunicato all’Autorità politica competente per lo sport, anche favorendo la creazione di percorsi ludico-sportivi multidisciplinari, l’allestimento di spazi per favorire l’attività motoria e sportiva anche per le scuole senza palestra e di aree attrezzate all’aperto – aggiunge testualmente l’articolo online. Stabilito altresì il riparto del fondo assegnato a favore delle quattro Province della Regione Abruzzo, in parti uguali e per le medesime finalità, ovvero per l’allestimento di spazi per favorire l’attività motoria e sportiva anche per le scuole senza palestra – Su iniziativa dell’assessore a Istruzione e Università Roberto Santangelo, approvato il Progetto di Legge Regionale recante “Disposizioni regionali sul diritto agli studi universitari ed istituzione dell’Azienda Unica Regionale per il Diritto agli Studi Universitari”. Poiché la legge regionale n. 91/1994 disciplinante la materia del diritto allo studio universitario e istitutiva delle tre Aziende per il diritto agli studi universitari risulta ormai superata dall’odierno quadro normativo, la Giunta ritiene imprescindibile una revisione della legge e l’istituzione di un’Azienda Unica Regionale per il Diritto agli Studi Universitari (ADSU Abruzzo) in luogo delle tre Aziende, al fine di garantire una parità di trattamento a tutti gli studenti frequentanti gli Atenei abruzzesi e assicurare una maggiore razionalità ed efficienza di gestione riducendo gli enti dipendenti della Regione con una evidente diminuzione dei relativi costi di funzionamento – Su proposta dell’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca, varati i primi indirizzi da impartire all’A.R.A.P., volti sia a rendere più efficiente la gestione complessiva dell’Ente sia a migliorare e/o potenziare i servizi esistenti o attivarne di nuovi -pur sempre rientranti nelle competenze dell’Azienda- in ambiti che la Regione reputa rilevanti ed importanti per il sostegno alle imprese già ivi stabilite nonché per i soggetti che vi operano o, comunque, per coloro che a vario titolo ne possano fruire; e ciò, per rafforzare attrattività e competitività del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Su proposta dell’assessore a Trasporti e Infrastrutture Umberto D’Annuntiis, approvata la proposta di liquidazione, presentata dalla Società Majella p.A., finalizzata alla dismissione dell’intera partecipazione detenuta dalla Regione Abruzzo nella medesima Società, pari al 30% dell’intero capitale sociale – Il provvedimento dà attuazione a quanto già previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 544 del 29 settembre 2017, che aveva disposto l’alienazione/cessione della quota regionale, quale misura di razionalizzazione delle partecipazioni societarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Su iniziativa dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, approvato lo Schema di Convenzione, da sottoscrivere tra la Regione Lombardia e la Regione Abruzzo, per il riuso del software “CELIACHI@_RL” (Sistema Regionale per l’erogazione dei prodotti dietetici senza glutine). Il predetto progetto, in corso fino al 31 dicembre 2028, ha un costo annuo stimato in € 98.000,00.Presa d’atto del progetto CCM “Play it safe and keep control: strategie per un utilizzo responsabile di videogiochi, internet e social media” (Progetto GAMING) presentato dalla Regione Lombardia quale ente capofila e approvato dal Ministero della Salute – Centro nazionale per la prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM). Il progetto prevede la partecipazione della Regione Abruzzo insieme ad altre unità operative individuate (Istituto Superiore di Sanità, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Siena e Università degli Studi di Padova) con l’attribuzione di risorse finanziare per un importo complessivo di € 46.000,00 per la realizzazione delle attività progettuali.Approvato, inoltre, lo schema di accordo di collaborazione per l’attuazione del Progetto Gaming che disciplina i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l’ATS Città Metropolitana di Milano, individuata quale ente capofila attuatore da Regione Lombardia, e Regione Abruzzo, demandandone la sottoscrizione al Direttore del Dipartimento Sanità su delega del Presidente della Giunta Regionale – Infine, si individua la ASL 204 Teramo quale Azienda capofila per l’attuazione del progetto e per la gestione e rendicontazione delle risorse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

