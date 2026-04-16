Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i principali provvedimenti adottati oggi 14 aprile

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:La Giunta regionale si è riunita oggi a l’Aquila, in seduta ordinaria – si apprende dal portale web ufficiale. Questi i principali provvedimenti adottati:su proposta del vice presidente Emanuele Imprudente approvate le schede degli interventi candidati nell’ambito dell’Avviso 2025 del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI).Nel dettaglio, per l’area dell’Appennino centrale sono stati condivisi interventi per oltre 96 milioni di euro:• Invasi di accumulo del fiume Foro (Consorzio Bonifica Centro): 15 milioni di euro• Messa in sicurezza e ammodernamento opere di adduzione nella sinistra idrografica del Pescara (Consorzio Bonifica Centro): 25 milioni di euro• Sostituzione condotte in cemento amianto (Consorzio Bonifica Centro): 6,5 milioni di euro• Conversione impianto irriguo sul fiume Tronto (Consorzio Bonifica Nord): 32 milioni di euro• Irrigazione valli Vomano e Tordino – I stralcio (Consorzio Bonifica Nord): 9,043 milioni di euro• Adeguamento impianti irrigui zona Vasto-Lanciano (Consorzio Bonifica Sud): 8,35 milioni di euroPer l’Appennino meridionale, il pacchetto di interventi supera i 177 milioni di euro:• Realizzazione rete irrigua a pressione della Piana del Fucino – I lotto, II stralcio: 106,2 milioni di euro• Adeguamento del sistema dei canali collettori (Consorzio Ovest Bacini Liri Garigliano): 11,64 milioni di euro• Diga di Chiauci sul fiume Trigno (Consorzio Bonifica Sud): 60 milioni di euroSu proposta dell’assessore Roberto Santangelo, l’Esecutivo ha recepito gli accordi della Conferenza unificata sull’Agenda per la semplificazione, introducendo la nuova modulistica standardizzata per commercio e turismo – riporta testualmente l’articolo online. Il provvedimento adegua i moduli alle normative regionali e prevede l’aggiornamento da parte dei Comuni, con l’introduzione dei modelli per vendite sottocosto, commercio all’ingrosso, subingresso e vendite straordinarie – si apprende dalla nota stampa. Obiettivo: semplificare le procedure e garantire maggiore trasparenza e tutela dei consumatori.Al fine di consolidare il brand Abruzzo invece, la Regione si avvarrà della “Fondazione Consiglio Regionale Eventi” per la partecipazione alla XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, affidando alla stessa la predisposizione e gestione delle fasi organizzative per la presenza con uno stand regionale nonché l’organizzazione e la gestione dell’evento, La copertura finanziaria è pari a € 70.000,00,Inoltre, la Regione Abruzzo sarà partner Culturale nel progetto “Strategia fotografia 2026” promosso dalla Direzione generale creatività contemporanea del ministero della Cultura – si legge sul sito web ufficiale. Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, recepito l’Accordo Stato-Regioni sul progetto per il trapianto di rene da donatore vivente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il provvedimento prevede l’attivazione di un gruppo di lavoro per la definizione di un progetto regionale e la successiva trasmissione al Dipartimento Sanità entro 60 giorni, ai fini della valutazione e approvazione nell’ambito della programmazione sanitaria – si apprende dal portale web ufficiale. Accreditata inoltre, la struttura con sede in Giulianova (TE), della Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus, con una dotazione di n. 30 posti letto di RSA Anziani (RSAA) e di n. 30 posti letto di Residenze Assistenziali Anziani (RAA).Confermato per il 2026 le misure urgenti per l’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari – Il provvedimento prevede l’integrazione dei compensi per i medici convenzionati del Servizio sanitario regionale operanti nelle carceri, legata al raggiungimento di specifici obiettivi assistenziali e attività aggiuntive, con copertura finanziaria già prevista a bilancio – Con nuova deliberazione definiti anche i limiti di spesa per il personale del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per l’anno 2025 in conformità agli indirizzi forniti dalla Corte dei Conti – precisa il comunicato. Viene recepita quindi, la relazione predisposta dal Servizio Risorse Umane del SSR che stabilisce i criteri per determinare quanto ogni Azienda può spendere per il personale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ previsto un doppio vincolo, poiché le ASL devono rispettare contemporaneamente due diversi limiti:1. Il tetto di spesa previsto dalle norme nazionali (Decreto Calabria e successivi).2. Il tetto di costo annuale, calcolato sulla base dei costi effettivi dell’anno precedente, necessario per garantire l’equilibrio di bilancio – aggiunge testualmente l’articolo online. Le risorse totali regionali vengono suddivise tra le quattro ASL abruzzesi utilizzando quote percentuali di riequilibrio già concordate tra le aziende stesse nel 2023.Le ASL hanno il compito di pianificare le assunzioni e le politiche del personale assicurandosi di non sforare nessuno dei due tetti sopra citati, mantenendo così la stabilità economica del sistema sanitario regionale – Istituito quindi un Tavolo Tecnico, al fine di definire la riorganizzazione delle attuali reti di offerta ospedaliera in base alla programmazione – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it