Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i principali provvedimenti adottati oggi 6 maggio

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Si è tenuta oggi, in seduta ordinaria, la giunta regionale per l’approvazione dei seguenti provvedimenti:su iniziativa del Presidente Marco Marsilio, approvato un Piano Formativo (PF) per accompagnare i Comuni abruzzesi negli adempimenti da porre in essere per avviare l’applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche e non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti – aggiunge la nota pubblicata. Il riferimento è alla legge Regionale n. 45/2020, “Norme a sostegno dell’economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti”.Formalizzato il testo della convenzione per l’utilizzo della piattaforma digitale “Sportello Unico delle Energie Rinnovabili” (SUER), il cui sviluppo era stato affidato al Gestore Servizi Energetici S.p.A.. La piattaforma fornisce, ai soggetti proponenti e alle amministrazioni interessate, guida e assistenza per ciascuna fase relativa ai regimi amministrativi di cui al D.Lgs. 190/2024. Condiviso lo schema di convenzione per la realizzazione degli Interventi per il contrasto al rischio valanghivo, programmati e finanziati a valere sul PR Abruzzo FESR 2021-2027 Priorità III – Obiettivo di Policy 2- Obiettivo Specifico 2.4 – Azione 2.4.1 “Contrasto al dissesto idrogeologico”, da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo- Direzione Generale, quale Struttura responsabile di attuazione, e l’Agenzia regionale di Protezione Civile, in qualità di soggetto Attuatore/beneficiario degli interventi.Su proposta del vice Presidente Emanuele Imprudente approvate le Linee d’indirizzo in merito agli interventi di credito agrario a breve termine in favore delle imprese agricole della regione Abruzzo – anno 2026 ai sensi della Legge Regionale n. 53/97. I soggetti beneficiari sono le imprese agricole costituite ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, operative nella regione per i terreni che ricadono nel territorio abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si destinano € 26.970,72 di risorse finanziarie per interventi di credito agrario a breve termine in regime “de minimis”.Su proposta dell’assessore Umberto D’Annuntiis assegnato un contributo complessivo pari ad € 875.000,00 agli Enti locali sui cui territori è previsto il transito del Giro D’Italia 2026 e che abbiano espresso un fabbisogno di risorse per la sistemazione della viabilità.Su proposta dell’assessore Mario Quaglieri, via libera al Piano di vendita di alloggi ERP (Edilizia residenziale pubblica) proposto dal Comune di Dogliola e autorizzati i comuni di Bolognano, Colonnella e Pineto, alla riserva di un alloggio da assegnare per far fronte ad una situazione di emergenza abitativa accertata nel comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì confermato il provvedimento unico di autorizzazione/accreditamento in favore della ASL di Pescara, con riferimento al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, costituito dalla sede principale: P.O. di Pescara e dalle articolazioni organizzative P.O. di Penne e P.O. di Popoli.La giunta regionale inoltre, ha dato il suo benestare al percorso certificativo delle “Palestre della Salute” della regione Abruzzo e la contestuale adozione della relativa documentazione – Il percorso riguarda sia la presa in carico di utenti a rischio di contrarre una patologia prevenibile nell’ambito della prevenzione primaria, sia la realizzazione di programmi di Esercizio Fisico Adattato (EFA) riservato a persone con patologie croniche stabilizzate ed in particolare a pazienti con dislipidemie, ipertensione arteriosa e diabete mellito e sindrome metabolica – si apprende dal portale web ufficiale. Validato lo schema di Accordo Bilaterale tra la Regione Liguria e la Regione Abruzzo per il Governo della Mobilità Sanitaria – L’accordo triennale tra la Regione Liguria e la Regione Abruzzo finalizzato è un adempimento obbligatorio ai sensi della normativa nazionale per garantire l’appropriatezza nell’erogazione dei servizi e gestire i “fenomeni distorsivi” causati dalla mobilità, oltre che per accedere al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). L’Ambito di Applicazione dell’Accordo sono le prestazioni di Ricovero ospedaliero e di Specialistica ambulatoriale erogate a carico del SSN dalle strutture pubbliche e private accreditate ai cittadini residenti nelle due Regioni (Liguria e Abruzzo). L’accordo decorre dal 1° gennaio 2026 e i tetti economici stabiliti per le macro-categorie di attività avranno applicazione fino al 31 dicembre 2028.Approvati inoltre dall’Esecutivo i seguenti manuali di accreditamento e documentazione delle Strutture ospedaliere, ambulatoriali e laboratori analisi – precisa la nota online. Pertanto, la giunta ha demandato all’ASR la programmazione di azioni formative ed informative sul nuovo sistema di accreditamento e rinviando alla conclusione dell’attività formativa ed informativa a cura dell’ASR la definizione dei tempi e delle modalità di adeguamento delle strutture accreditate ai requisiti stabiliti dal nuovo sistema di accreditamentoSu proposta dell’assessore Roberto Santangelo ricostituita l’Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP n. 2 della Provincia di Teramo con 8 nuovi componenti designati.Approvate le Linee Guida per lo svolgimento degli esami e per il rilascio della certificazione di specializzazione tecnica superiore (IFTS) e del Disciplinare per l’autorizzazione di percorsi IFTS in assenza di finanziamento pubblico –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it