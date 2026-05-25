Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i principali provvedimenti adottati oggi lunedì 25 maggio

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Si è riunita oggi la Giunta regionale per l’approvazione dei seguenti provvedimenti:sul fronte dello sviluppo sostenibile, su proposta del Presidente Marco Marsilio, approvata l’adesione a costo zero dell’ARAEN (Agenzia Regionale per l’Energia) alla RENAEL, la Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali – L’operazione punta a inserire la Regione nei principali tavoli di lavoro nazionali ed europei, facilitando lo scambio di buone pratiche e l’accesso a finanziamenti per energie rinnovabili, efficientamento e mobilità sostenibile, garantendo al contempo supporto tecnico e formazione agli enti locali per accelerare la transizione ecologica sul territorio – riporta testualmente l’articolo online. Sul fronte della tutela ambientale e dello sviluppo delle aree interne, su proposta del vicepresidente Emanuele Imprudente, sono stati definiti i criteri per il bando destinato al ripristino e alla manutenzione straordinaria dei manufatti idrici montani nei comuni svantaggiati della regione, in attuazione della Strategia Forestale Nazionale – L’obiettivo chiave è salvare l’ecosistema silvo-pastorale abruzzese e la sua biodiversità: riattivando fontanili e fonti d’acqua d’alta quota, spesso situati nei grandi parchi e nei siti Natura 2000, si punta a distribuire meglio il bestiame sul territorio, contrastando sia il degrado da sovrapascolo vicino alle poche fonti rimaste, sia l’abbandono delle attività tradizionali che aumenta il rischio di incendi boschivi.Adottate specifiche disposizioni per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) nel territorio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Via libera ad una variazione di bilancio in base alle richieste pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti:Comitato etico regionale – si apprende dalla nota stampa. Oneri di sottomissione degli studi sperimentali – € 7.702,00 Comitato etico regionale, trasferimenti da AIFA. € 10.060,00 Erogazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) relativi all’offerta formativa duale della Regione Abruzzo – € 1.041.270,00 PR FESR 2021-2027. Supporto alla produzione di energie rinnovabili in aree pubbliche caratterizzate da passività ambientale – si apprende dalla nota stampa. € 5.000.000,00 Fondo per l’implementazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati – precisa il comunicato. € 548.173,00Spazio anche alle infrastrutture e ai trasporti con il provvedimento promosso dall’assessore Umberto D’Annuntiis, che ridisegna il “Pescara Airlink”, il bus-navetta di collegamento diretto tra la stazione di Pescara Centrale e l’Aeroporto d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Per rispondere al boom del traffico passeggeri e della stagione estiva, il servizio gestito da TUA e La Panoramica diventa “dinamico” (coordinato direttamente con gli orari dei voli) e ultra-veloce, connettendosi anche alla linea filoviaria “La Verde”. Riconosciuto il carattere speciale del servizio — che offre bus dedicati “TUA4Fly” e assistenza bagagli — la giunta ha dato il via libera alla nuova tariffa fissa di 3 euro (valida 90 minuti e comprensiva di bagaglio a mano), acquistabile a bordo senza sovrapprezzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Per quanto riguarda la gestione delle emergenze, sono state approvate disposizioni straordinarie per la rimozione del materiale legnoso accumulato nei fiumi e nelle aree demaniali a causa degli eccezionali eventi meteorologici – precisa il comunicato. Limitatamente alla durata dello stato di emergenza nazionale (deliberato il 9 aprile 2026), i cittadini potranno raccogliere il legname per uso domestico o privato senza dover presentare la preventiva istanza alla Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Resta l’obbligo di inviare una comunicazione al Comune competente, rispettando il limite massimo di 300 quintali.Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, via libera al fabbisogno formativo obbligatorio per i Medici di Medicina Generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, per l’annualità 2026.Recepita l’intesa in Conferenza Stato-Regioni relativa ai trasporti per le attività trapiantologiche – si apprende dalla nota stampa. La delibera approva il documento delle procedure operative elaborato dal Dipartimento Sanità d’intesa con il Centro Regionale Trapianti Abruzzo-Molise, definendo i requisiti e i protocolli per il coordinamento e la gestione in sicurezza dei trasporti connessi ai trapianti sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Sempre in ambito sanitario, la giunta ha concesso il suo benestare al documento tecnico dell’ASR Abruzzo che definisce il nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato alla cistite interstiziale – Il protocollo stabilisce le linee guida regionali per la presa in carico, la diagnosi e il trattamento dei pazienti affetti da questa patologia – viene evidenziato sul sito web. Su proposta dell’assessore Roberto Santangelo, la Giunta ha approvato l’aggiornamento del Disciplinare della Scuola Regionale di Polizia Locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La delibera inserisce l’articolo 12-bis che istituisce formalmente la “Sezione Assistenti Tecnici” all’interno dell’Albo regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it