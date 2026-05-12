Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i principali provvedimenti adottati oggi martedì 12 maggio

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Pescara, 12 mag. Si è tenuta oggi, in seduta ordinaria, la Giunta regionale per l’approvazione dei seguenti provvedimenti.Su proposta del presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, l’Esecutivo ha dato il via libera allo schema di accordo per la riqualificazione e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso nei comuni di Abbateggio, Bolognano, Caramanico Terme, Lettomanoppello, Salle, Sant’Eufemia a Maiella, Manoppello, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Scafa, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Turrivalignani e Castiglione a Casauria, finalizzato alla realizzazione di un Parco Tematico Minerario diffuso – riporta testualmente l’articolo online. Su iniziativa del vicepresidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente sono state approvate le misure urgenti per garantire l’approvvigionamento idrico nell’area del Chietino, con autorizzazione al prelievo dal fiume Trigno per far fronte al cedimento dell’adduttore principale – si apprende dalla nota stampa. Su proposta dell’assessore Roberto Santangelo è stato approvato l’affidamento a FI.R.A. S.p.A. del servizio di supporto relativo all’intervento “Voucher per l’Alta Formazione” nell’ambito del PR Abruzzo FSE+ 2021-2027.Approvata, inoltre, su iniziativa dell’assessore Mario Quaglieri, la variazione al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 per l’iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tra gli interventi principali figurano: il Programma GOL per € 10,1 milioni; il progetto Ri.CR.E.A. per € 4,8 milioni; la “Dote lavoro giovani” per € 3,9 milioni; interventi per l’inclusione delle persone sorde e ipoacusiche; iniziative dedicate ai disturbi dello spettro autistico; la fornitura di libri di testo agli studenti meno abbienti.Sempre su proposta dell’assessore Quaglieri, approvate le variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio gestionale 2026-2028 conseguenti all’attuazione della Legge regionale 8 aprile 2026, n. 5 recante “Disposizioni in materia di agricoltura sociale e ulteriori disposizioni”. Le misure riguardano, tra l’altro, il sostegno alle aziende agricole e zootecniche, il funzionamento del Centro Recupero Rapaci e Selvatici, il supporto alle attività fitosanitarie del CRUA, la tutela del Parco Sirente-Velino e il Centro ittiogenico sperimentale dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Autorizzato, inoltre, il Comune di Pianella alla riserva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per fronteggiare una situazione di emergenza abitativa – si apprende dal portale web ufficiale. Su proposta dell’assessore con delega alla Difesa del suolo, Umberto D’Annuntiis, approvate le Linee guida per la costruzione, la regolarizzazione e la gestione degli invasi classificati a rischio potenziale basso, in attuazione della legge regionale n. 18 del 2013. La Giunta ha approvato procedure semplificate per gli invasi a rischio potenziale basso – Basate sul principio di proporzionalità, queste norme riducono gli oneri tecnici per sbarramenti che non minacciano edifici o infrastrutture a valle – si apprende dalla nota stampa. I gestori devono presentare un’istanza con perizia giurata e analisi del rischio per ottenere la classificazione – È possibile essere esonerati dal disciplinare di esercizio, ma restano obbligatori la manutenzione e il Documento di Protezione Civile – si apprende dalla nota stampa. Sono inoltre previste misure di sicurezza specifiche per usi agricoli, sportivi o per innevamento – riporta testualmente l’articolo online. La Giunta ha inoltre approvato il Rapporto annuale 2024 sullo stato di attuazione della legge regionale sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione – /260512

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it