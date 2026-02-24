Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i principali provvedimenti adottati oggi martedì 24 febbraio

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:La Giunta regionale, riunitasi in data odierna, su proposta del vicepresidente con delega ad Agricoltura e Caccia e Pesca Emanuele Imprudente, ha approvato lo schema di accordo tra la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura ed Enti attuatori del progetto “BLUE SENTYNET” relativo al monitoraggio ambiente marino costiero e soluzioni tecnologiche e partecipative per la resilienza ai cambiamenti climatici del settore dei molluschi bivalvi in Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il suddetto progetto istituisce un modello di governance partecipata tra la Regione Abruzzo, enti scientifici, istituzioni ed imprese, con l’obiettivo di monitorare l’ambiente marino costiero abruzzese, comprenderne le criticità e sviluppare strategie tecniche e adattive a supporto della resilienza della filiera produttiva – viene evidenziato sul sito web. Approvata altresì, ai fini della realizzazione del progetto, l’autorizzazione alla stipula dell’accordo di cooperazione con i seguenti Istituti/Enti: – Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, – l’ARPA- Abruzzo, – Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) di Teramo, Pescara e Lanciano Vasto Chieti, – Centro di Eccellenza per l’integrazione di tecniche di Telerilevamento e Modellistica numerica per la Previsione di eventi meteorologici Severi – CETEMPS dell’Università degli Studi dell’Aquila, – Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA. Il programma di lavoro si svilupperà nell’arco di tre annualità e il costo progettuale è pari a € 1.093.507,90, la cui sostenibilità finanziaria è assicurata dalle risorse assegnate all’O.I. Regione Abruzzo nel Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027.Approvato il Calendario Ittico Regionale, anno 2026.Su iniziativa dell’assessore a Trasporti pubblici locali, Mobilità, Lavori pubblici, Difesa del suolo e Infrastrutture Umberto D’Annuntiis, presa d’atto e approvazione della I perizia di variante relativa al progetto “Escavazione e approfondimento dei fondali del bacino di Ortona”, il cui soggetto attuatore è il Comune di Ortona e l’importo del contributo concesso è di € 9.350.000,00.Assegnato, per l’annualità 2026, sostegno economico per l’importo complessivo di € 590.000,00 (Legge regionale 24 novembre 2016, nr. 38) ai seguenti Comuni:Ortona dei Marsi 50.000,00 euro per interventi di manutenzione e ripristino della strada via Melonia in Ortona Dei Marsi (AQ);Fraine 50.000,00 euro per intervento di messa in sicurezza strada comunale Trensadice;Roccamontepiano 50.000,00 euro per messa in sicurezza della viabilità comunale nel territorio del comune di Roccamontepiano (CH);Fara Filiorum Petri 60.000,00 euro per messa in sicurezza della Viabilità Comunale;Silvi 140.000,00 euro per realizzazione rotatoria in corrispondenza del sottopasso Marcelli nel Comune di Silvi sulla Strada Statale n.16;San Benedetto dei Marsi 140.000,00 euro per realizzazione e messa in sicurezza di viabilità e reti di raccolta acque meteoriche in via Perugia e Traversa Via Palermo;Penne 100.000,00 euro per ripristino e messa in sicurezza impianti sportivi.Su proposta dell’assessore a Bilancio, Personale e Sport Mario Quaglieri, approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, in termini di competenza e cassa, in base alle richieste, pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti, di iscrizione di entrate e di corrispondenti spese derivanti da assegnazioni vincolate:Intervento di messa in sicurezza del cavalcavia “Saraceni” – Ortona – € 470.319,05PR FESR 2021-2027 – Sostegno a processi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico – riporta testualmente l’articolo online. € 18.912.000,00PR FESR 2021-2027 – Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori presso le imprese stesse – recita la nota online sul portale web ufficiale. € 4.800.000,00PR FESR 2021-2027 – Sostegno a processi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico – recita il testo pubblicato online. € 47.000.000,00PR FESR 2021-2027 – Sviluppo dell’attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi – € 4.000.000,00POC ABRUZZO 2014-2020 – Rafforzare le applicazioni delle TIC per l’e-government, l’e-learning, l’e-inclusione, l’e-culture e l’e-health. € 750.000,00PRFESR 2021-2027 – Contrasto al dissesto idrogeologico – € 24.331.448,05Fondo per le politiche per la famiglia – si apprende dal portale web ufficiale. Potenziamento o avvio e consolidamento Centri per la Famiglia – € 1.369.500,00PNRR progetto Single Digital Gateway. € 130.863,12PNRR Progetto MaaS4Abruzzo – Mobility as a service for Italy. € 53.317,00Programma Operativo Complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020. Progetto complesso “Uffici di Prossimità”. € 201.848,60PR FSE+ 2021-2027 – Percorsi formativi per la diffusione della cultura, della salute e della sicurezza sul lavoro – recita il testo pubblicato online. € 1.640.000,00PNC – Progetto NecessARIA: necessità di strategie efficienti di ricambio dell’aria per la salute degli occupanti negli edifici scolastici – precisa il comunicato. € 5.586,98PNRR – Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE). € 1.810.320,00PNRR – Piattaforma digitale nazionale dati IT Wallet. € 1.186.938,00PR FESR 2021-2027 – Digitalizzazione delle PMI. € 10.000.000,00Progetto RE-STIAMO – rete dei sistemi territoriali per l’integrazione e la partecipazione attiva dei migranti oggi – precisa la nota online. € 1.499.000,00POC Abruzzo 2014-2020. Progetto “Intervento per il sostegno per fruizione integrata delle risorse naturali e culturali e promozione destinazioni turistiche (promozione turistica)”. € 2.643.000,00Autorizzato il Comune di Fara San Martino alla riserva di un alloggio da assegnare per far fronte ad una situazione di emergenza abitativa accertata nel comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A seguito della riprogrammazione del POC Abruzzo 2014-2020, con la quale è stato previsto nell’ambito dell’O.S. 6.6 – Azione 6.8.3 del medesimo POC uno stanziamento di € 2.403.000,00 per “Intervento per il sostegno alla fruizione integrata delle risorse naturali e culturali e promozione delle destinazioni turistiche (promozione turistica), finalizzato, tra l’altro, alla realizzazione di un programma di competizioni ciclistiche a carattere nazionale e internazionale, da attuarsi sul territorio regionale nel corso dell’annualità 2026, la Giunta ha disposto l’affidamento di detto programma quale servizio in house alla società FI.RA. S.p.A.Approvato il Piano di vendita di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica proposto dal Comune di Pratola Peligna – Varata variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione, in base alle richieste, pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti, di reiscrizione fondi derivanti da assegnazioni vincolate in economia di seguito riportate:Disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell’asta fluviale del bacino del fiume Aterno – € 352.631,86Erogazione ai comuni da imposta regionale concessioni demaniali marittime – recita la nota online sul portale web ufficiale. € 335.613,43Attuazione strategia forestale nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. € 3.385.011,00Interventi per rimboschimenti, miglioramenti boschivi e prevenzione incendi – precisa il comunicato. € 2.856.350,32Gestione dei siti di interesse comunitario e delle zone speciali di conservazione – Siti Natura 2000. € 514.460,91Operazioni di collaudo e compensi a collaudatori di dighe e sbarramenti – aggiunge la nota pubblicata. € 58.846,50Pagamento a saldo dei servizi ferroviari prodotti da Trenitalia s.p.a – viene evidenziato sul sito web. nel IV trimestre 2015. € 1.001.810,74Attività relative alla profilazione genomica del colangiocarcinoma – si apprende dal portale web ufficiale. € 4.600,00Recupero somme da medici convenzionati soccombenti nei contenziosi – € 390.281,96Riassegnazione Fondo Nazionale Politiche Sociali annualità 2024 IV e V bimestre – € 1.267,58Fondo statale per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia – si apprende dal portale web ufficiale. € 172.372,00Contributo alle biblioteche per acquisto libri – precisa la nota online. € 172.017,86Interventi a favore dei mercati rionali – precisa il comunicato. € 269.000,00Rafforzamento infrastrutturale centri per l’impiego – riporta testualmente l’articolo online. € 4.487.726,79.Presa d’atto, ancora su iniziativa dell’assessore Mario Quaglieri, della proposta di valorizzazione dell’immobile “Ex ENAL”, sito in Lungomare Spalato n. 2 nel Comune di Giulianova, con destinazione prioritaria a circolo nautico e concessione in uso gratuito al Comune – si apprende dalla nota stampa. Assicurata, nell’ambito del più ampio processo di digitalizzazione dei sistemi sanitari della Regione Abruzzo, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, la piena continuità per il triennio 2026-2028 di tutte le attività già avviate per la gestione del Sistema regionale di Piattaforma Accoglienza Flussi regionale – Approvato, pertanto, lo specifico piano dei fabbisogni, stabilendo di aderire all’Accordo Quadro “SANITÀ DIGITALE- Sistemi informativi sanitari 2”, riguardante la fornitura di servizi applicativi e di supporto finalizzati alla trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni del SSN, autorizzando la spesa di € 2.000.000.Sempre proposta dell’assessore Verì, approvato un provvedimento che estende l’ambito di collaborazione previsto dalla convenzione tra la Regione e l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara – Il provvedimento prevede l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e della Realtà Aumentata per le immagini radiografiche nei corsi di studio universitari in ambito sanitario, con l’obiettivo di potenziare l’innovazione didattica, la qualità della formazione e lo sviluppo di competenze avanzate per i futuri professionisti della sanità.Approvazione, su proposta del presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, il Bilancio di previsione 2026–2028 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile –

