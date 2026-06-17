Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i principali provvedimenti approvati nella seduta del 16 giugno

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Pescara, 17 giu. La Giunta regionale, riuntasi in seduta ordinaria e presieduta dal presidente Marco Marsilio, su proposta dell’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, ha approvato una variazione al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 per l’iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate per un importo complessivo di oltre 4,3 milioni di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Le risorse saranno destinate alla valorizzazione e promozione della pesca costiera e della marineria abruzzese, al sostegno dell’associazionismo comunale, agli interventi compensativi a favore delle imprese di acquacoltura colpite dalla moria dei mitili, ai percorsi di formazione, riqualificazione e inclusione lavorativa finanziati dal Programma FSE+ 2021-2027, alle attività previste dal Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale, al programma fitosanitario regionale, alla valorizzazione energetica delle biomasse, agli interventi per la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, alle attività di tutela e valorizzazione del comparto tartuficolo e al programma regionale di farmacovigilanza – si apprende dal portale web ufficiale. La Giunta ha inoltre approvato, su proposta dell’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo, lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Abruzzo, l’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) per promuovere e diffondere nelle scuole di ogni ordine e grado iniziative e programmi dedicati all’educazione finanziaria, al risparmio e alla cittadinanza economica consapevole nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica – viene evidenziato sul sito web. L’intesa punta a favorire tra gli studenti la conoscenza dei temi economici e finanziari, la cultura del risparmio e la gestione consapevole delle risorse, contribuendo allo sviluppo di competenze utili per la crescita personale e per una partecipazione attiva e responsabile alla vita sociale ed economica – si apprende dal portale web ufficiale. La Giunta regionale, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha dato il via libera alla chiusura finanziaria del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013, concludendo così formalmente un’importante esperienza di cooperazione internazionale nell’area adriatica – si apprende dal portale web ufficiale. Su proposta del vicepresidente Emanuele Imprudente, la Giunta ha poi approvato le linee di indirizzo e lo stanziamento di 200 mila euro per il 2026 a sostegno delle imprese di pesca operanti nel porto canale di Pescara – Le risorse, previste dalla Legge di Stabilità regionale, serviranno a compensare i maggiori costi sostenuti dalla marineria pescarese a causa dell’usura e dei danneggiamenti subiti dalle imbarcazioni nelle operazioni di ingresso, uscita e stazionamento nel porto – riporta testualmente l’articolo online. La misura ha già ottenuto il via libera del MASAF.La Giunta, sempre su proposta di Imprudente, ha, inoltre, approvato il nuovo schema di convenzione tra la Regione e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) per la gestione delle attività necessarie alla predisposizione delle domande e all’assegnazione delle agevolazioni fiscali sugli oli minerali impiegati nei lavori agricoli attraverso il portale Abruzzofarmer UMA_RA. Contestualmente è stato approvato l’addendum integrativo alle convenzioni già sottoscritte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Su iniziativa dell’assessore Roberto Santangelo, la Giunta regionale ha approvato l’affidamento a Fi.R.A. S.p.A. del servizio di supporto all’attuazione dell’intervento del Programma FESR Abruzzo 2021-2027 dedicato al sostegno delle opere audiovisive e cinematografiche, approvando contestualmente il relativo schema di convenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’incarico comprende le attività tecnico-amministrative necessarie alla gestione dell’Avviso, dall’istruttoria delle domande all’erogazione dei contributi.Sempre su proposta dell’assessore Santangelo, è stata autorizzata la variazione della destinazione d’uso dell’immobile realizzato dal Comune di Torrebruna con finanziamento regionale nell’ambito del Piano straordinario PAR-FSC Abruzzo 2007-2013. La struttura, originariamente destinata a micro nido, potrà ospitare servizi integrativi rivolti alla prima infanzia senza obbligo di restituzione del finanziamento ricevuto, garantendo così la continuità della funzione sociale dell’investimento – recita il testo pubblicato online. La Giunta ha, inoltre, recepito l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dando attuazione alle disposizioni previste dal Decreto legislativo n. 81 del 2008 e uniformando sul territorio regionale durata e contenuti minimi dei percorsi formativi.Su proposta dell’assessore, Tiziana Magnacca, infine, è stato approvato il nuovo schema di Accordo Quadro tra la Regione Abruzzo e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), con contestuale autorizzazione alla stipula – si legge sul sito web ufficiale. L’intesa punta a rafforzare la collaborazione istituzionale nei settori dell’innovazione, della ricerca e delle applicazioni delle tecnologie spaziali, favorendo nuove opportunità di sviluppo per il sistema produttivo e scientifico regionale – L’accordo prevede la promozione di progetti congiunti nei campi dell’osservazione della Terra, delle comunicazioni sicure, della navigazione autonoma e dell’esplorazione spaziale, con particolare attenzione al coinvolgimento delle imprese, delle Università e degli organismi di ricerca presenti sul territorio abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Inoltre, mira a sostenere la crescita delle competenze e dell’occupazione qualificata nel comparto aerospaziale regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. /260617

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it