Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i principali provvedimenti approvati nella seduta del 22 luglio

Regione Abruzzo, ultime dal sito:L’Aquila, 22 luglio – La giunta regionale, riunita oggi in seduta ordinaria, su proposta del Presidente Marco Marsilio, ha preso atto dei servizi previsti nell’ambito del progetto EDIHAMo – European Digital Innovation Hub for Abruzzo e Molise, finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, dedicato al potenziamento dei centri di trasferimento tecnologico – L’iniziativa rappresenta uno strumento strategico per accompagnare la trasformazione digitale di imprese e pubbliche amministrazioni dei territori di Abruzzo e Molise attraverso servizi di innovazione e trasferimento tecnologico – aggiunge testualmente l’articolo online. Sempre su proposta del Presidente, la giunta ha approvato la seconda modifica del Piano Operativo Complementare (POC) Abruzzo 2014 – 2020, aggiornando il prospetto degli interventi – precisa la nota online. L’atto consente di adeguare la programmazione delle risorse in coerenza con il percorso di riprogrammazione del POC, destinando i finanziamenti ai progetti da realizzare e garantendo una gestione più efficace nei diversi settori di competenza regionale, in attesa del completamento dell’iter di approvazione nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Su proposta del vicepresidente con delega all’Ambiente, Emanuele Imprudente, è stato approvato il rendiconto generale 2025 dell’ARPA Abruzzo – Il documento evidenzia un risultato positivo in crescita pari a 131.327,44 euro – recita il testo pubblicato online. Il revisore legale ha espresso parere favorevole, senza formulare rilievi sulla gestione contabile e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica – viene evidenziato sul sito web. L’assessore al Bilancio Mario Quaglieri ha presentato la proposta relativa alla programmazione del reinvestimento delle risorse derivanti dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica incassate dall’ATER di Lanciano nel corso del 2025. Le somme saranno destinate, secondo quanto previsto dalla legge, ad attività di recupero, manutenzione e valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico – Su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis, la giunta ha approvato l’aggiornamento 2026 del nuovo Prontuario regionale dei “Prezzi informativi delle opere edili”. Il documento costituisce il riferimento tecnico-economico per la determinazione dei costi delle opere pubbliche in Abruzzo ed è uno strumento essenziale per la progettazione, la programmazione e la realizzazione dei lavori, assicurando uniformità, trasparenza e adeguamento ai valori di mercato – riporta testualmente l’articolo online. Su proposta dell’assessore alle Attività produttive e al Lavoro Tiziana Magnacca, la giunta ha nominato il Comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti-Pescara – si legge sul sito web ufficiale. L’organismo, composto da tre membri esperti, affiancherà il Commissario liquidatore nello svolgimento delle attività previste dalla normativa – si legge sul sito web ufficiale. Sempre su proposta dell’assessore Magnacca, la giunta ha approvato il Piano 2026 delle iniziative promozionali a favore dell’artigianato abruzzese, nell’ambito del protocollo d’intesa con le Camere di commercio regionali – precisa il comunicato. L’intervento destina 340 mila euro alla promozione delle imprese artigiane attraverso la partecipazione a manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale, il sostegno all’innovazione, all’internazionalizzazione e alla valorizzazione delle eccellenze del Made in Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Ancora su proposta dell’assessore Magnacca, è stato approvato un pacchetto di misure per favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese abruzzesi, prorogando di 36 mesi l’operatività degli strumenti finanziari regionali gestiti attraverso i Confidi – aggiunge la nota pubblicata. La misura consente di proseguire le attività di garanzia a favore delle imprese, rafforzando la liquidità e gli investimenti in una fase ancora caratterizzata da difficoltà di accesso al credito, subordinando la proroga al raggiungimento degli obiettivi di operatività previsti.Su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo, via libera al Programma 2026 per la realizzazione dei soggiorni educativo – terapeutici e dei campi scuola rivolti a bambini e adolescenti con diabete mellito – recita il testo pubblicato online. L’iniziativa, finanziata con 30 mila euro, sostiene percorsi educativi e di supporto dedicati ai giovani pazienti e alle loro famiglie, promuovendo l’autonomia nella gestione della patologia e l’inclusione –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it