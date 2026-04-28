Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i principali provvedimenti approvati nella seduta del 28 aprile

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:La Giunta regionale, riunita in seduta ordinaria, ha approvato, su proposta del presidente Marco Marsilio, l’accordo operativo di collaborazione tra Regione e Camera di Commercio Chieti-Pescara per la gestione delle attività di comunicazione, coinvolgimento degli stakeholder e disseminazione dei risultati del progetto europeo CRESCO Adria, un’iniziativa di cooperazione europea nell’area adriatica che rientra nei programmi di cooperazione territoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’intesa si inserisce nell’attuazione del protocollo già definito da una delibera del maggio 2025.Su iniziativa del vicepresidente, Emanuele Imprudente, la Giunta ha approvato la proroga dell’accordo di collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per le attività connesse alla Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, con nuova scadenza fissata al 24 novembre 2026. Via libera anche alla convenzione tra Regione e ARPA Abruzzo per il programma di monitoraggio dell’ambiente marino-costiero relativo all’annualità 2026.Sempre su proposta del vicepresidente Imprudente, la Giunta ha proposto la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica per i danni causati al porto canale di Pescara tra il 31 marzo e il 3 aprile scorsi – aggiunge la nota pubblicata. La richiesta al Ministero dell’Agricoltura segnala gravi criticità per la pesca dovute allo straripamento del fiume Pescara e all’insabbiamento del fondale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In base ai rilievi della Capitaneria di Porto, le imprese di pesca locali iscritte al Registro unionale potranno accedere agli aiuti del Fondo di Solidarietà Nazionale una volta assegnate le risorseSu proposta dell’assessore all’Istruzione, Roberto Santangelo, è stato dato il via libera ad un contratto di prestito per l’edilizia scolastica con oneri a carico dello Stato – aggiunge testualmente l’articolo online. La Giunta ha autorizzato un nuovo contratto di prestito con Cassa Depositi e Prestiti per 2 milioni 621mila 829 euro – riporta testualmente l’articolo online. L’operazione recupera i contributi residui dei precedenti mutui BEI per completare gli interventi scolastici programmati – precisa il comunicato. Approvato anche lo schema di accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà. Il provvedimento garantisce agli studenti la continuità dell’offerta formativa e il rilascio di qualifiche e diplomi professionali validi su tutto il territorio nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Su proposta dell’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, disco verde al progetto di legge sulla nuova disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica, che ora sarà trasmesso al Consiglio regionale – La proposta punta ad aggiornare il quadro normativo relativo alla gestione e assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica – si legge sul sito web ufficiale. Approvata anche una variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028, autorizzando il riutilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione per un valore complessivo di € 10.628.842,96. Si tratta di risorse destinate a interventi urgenti e alla prosecuzione di attività fondamentali per il territorio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel dettaglio, stanziati€ 3.500.000,00 per il Fondo unico per le agevolazioni alle imprese€ 3.267.385,59 per il funzionamento dei Centri per l’Impiego (CPI), di cui oltre 1,1 mln specificamente dedicati ad attività per i giovani tra i 16 e i 29 anni€ 1.069.826,98 per le azioni di contrasto alla diffusione della peste suina africana€ 784.000,00 per il Fondo politiche per la famiglia€ 465.000,00 per interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche€ 587.104,00 per la rimozione e il trattamento dei rifiuti presso l’impianto nel Comune di Città Sant’Angelo€ 200.000,00 per misure volte al miglioramento della qualità dell’aria€ 28.443,25 per il trasferimento ai Comuni dei canoni di concessione per acque minerali e termali€ 141.641,98 per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo€ 11.157,28 relativi alla tassa di abilitazione all’esercizio professionale€ 129.328,20 per il programma di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ATER Pescara e Chieti)€ 10.886,59 per la valorizzazione dei centri storici (Comune di Tione degli Abruzzi)€ 424.562,75 per il “Progetto RESeed” di formazione professionale agricola in Etiopia€ 9.506,34 per rimborsi di oneri istruttori non dovuti.Su iniziativa dell’assessore con delega alla Difesa del suolo, Umberto D’Annuntiis, via libera all’adozione definitiva dei progetti di Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) per il rischio idraulico e da frana, elaborati dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’atto assicura un quadro di pianificazione aggiornato per la salvaguardia del territorio e la prevenzione delle alluvioni, senza comportare oneri per il bilancio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it