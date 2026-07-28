Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i principali provvedimenti approvati nella seduta del 28 luglio

Regione Abruzzo, ultime dal sito:La giunta regionale, si è riunita oggi in seduta ordinaria – viene evidenziato sul sito web. Questi i principali provvedimenti adottati:su proposta del vicepresidente con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, adottati due provvedimenti per rafforzare l’approvvigionamento idrico durante il periodo estivo – aggiunge testualmente l’articolo online. È stata autorizzata l’attivazione dei pozzi di emergenza di Bussi sul Tirino, con una portata massima di 100 litri al secondo a servizio dell’area pescarese, e del Pozzo n.1 del Campo pozzi “Vomano 2” di Pineto, con una portata massima di 70 litri al secondo, per garantire la continuità della fornitura nei comuni di Silvi e Pineto fino al 31 agosto 2026, evitando riduzioni di portata, turnazioni e interruzioni del servizio in caso di emergenza idrica – viene evidenziato sul sito web. Su proposta dell’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, la Giunta ha dato attuazione alla legge regionale che prevede l’adesione della Regione Abruzzo, in qualità di socio fondatore, all’associazione “Vie e Cammini di Francesco”. Il provvedimento destina 30.000 euro per ciascuna annualità del triennio 2026 – 2028, per complessivi 90.000 euro, al pagamento della quota associativa e al coordinamento e allo sviluppo delle attività legate al Cammino di Francesco – recita il testo pubblicato online. Sempre su proposta dell’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, sono state approvate due variazioni di bilancio – recita il testo pubblicato online. Nel dettaglio:1. Oneri di funzionamento Centri per l’impiego correlati all’esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell’art.1, comma 86 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (DPH010). € 5.000,00;2. Attuazione Programma PR FSE+ Abruzzo 2021-2027 – “Frequenza di periodi scolastici all’estero” e “Voucher vacanze studio”. € 270.000,00;3. Attuazione Programma PR FESR Abruzzo 2021-2027 – Azione 1.3.1 – “Sviluppo dell’attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi”, Avviso per Film Commission. € 4.000.000,00;4. FEAMPA 2021/2027. Attività di comunicazione per l’annualità 2026, e valutazione della futura programmazione 2028/2034. € 38.502,89;5. Progetti relativi all’insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. € 54.749,00;6. Erogazione da parte degli organismi di formazione di percorsi di istruzione e formazione professionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. € 1.277.126,00;7. Riqualificazione alloggi di edilizia residenziale pubblica – si apprende dal portale web ufficiale. € 56.182,44;8. PR FESR 2021-2027. Contrasto al dissesto idrogeologico – recita il testo pubblicato online. Progetto “Interventi sulle dighe”. € 599.797,66;9. PR FSE+ 2021-2027. Integrazione offerta formativa negli istituti superiori – aggiunge la nota pubblicata. Progetto “Frequenza di periodi scolastici all’estero” e “Voucher vacanze studio”. € 1.230.000,00;10. Progetto MaaS4Abruzzo – Mobility as a service for Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. € 7.000,00;11. Fondo per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori – precisa il comunicato. € 132.104,00;12. Progetto Digitalmentis, recupero somme – si apprende dalla nota stampa. € 2.995,80.13. Progetto Gaming. Play it safe and keep control: strategie per un utilizzo responsabile di videogiochi, internet e social media – si legge sul sito web ufficiale. € 46.000,00.14. Fondi per l’istituzione e il potenziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza – viene evidenziato sul sito web. € 133.557,00.Autorizzato il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione, all’utilizzo della graduatoria del concorso indetto dalla giunta regionale per l’assunzione di un dirigente tecnico a tempo indeterminato e pieno – riporta testualmente l’articolo online. Approvato il Documento di economia e finanza regionale 2027 – 2029.Su proposta dell’assessore Roberto Santangelo approvato l’affidamento in house al Formez della realizzazione dei servizi ricompresi nella Linea 1 Vita Indipendente finanziata con l’FSE + 2021-2027 .Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì definiti i tetti di spesa e di costo del personale del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo per l’anno 2026, recependo le normative statali e le indicazioni della Corte dei Conti, che impongono un calcolo a livello regionale aggregato – aggiunge testualmente l’articolo online. La Regione ha deciso di determinare i tetti per il solo 2026, rimandando la programmazione del 2027 e 2028 a successivi monitoraggi – Le ASL saranno tenute a programmare le proprie politiche del personale rispettando contemporaneamente entrambi i tetti, in modo da garantire l’equilibrio economico e il raggiungimento degli obiettivi del Programma Operativo 2026–2028.Recepito l’Accordo, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul “Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2025-2029”.Approvata la convenzione tra la regione del Veneto e le regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d’Aosta e le province autonome (facente parte del raggruppamento interregionale NAIP) per la raccolta e la trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali, ai fini della produzione, stoccaggio e consegna di medicinali emoderivati.Assunta la delibera che riguarda il disegno di legge regionale su “Strumenti per la normalizzazione della liquidità degli enti del Servizio sanitario regionale nell’esigenza di garantire, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di contabilità pubblica, la continuità dei pagamenti delle ASL, incidendo sulla liquidità, e quindi sulla gestione di quest’ultima – Approvate le relazioni di fine esercizio predisposte dal Centro Regionale Trapianti e riguardanti l’attività trapiantologica svolta nel periodo 2019-2023 ed il conseguente piano di riparto tra le Asl delle somme impegnate per il quinquennio, sulla scorta delle indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico Trapianti.Licenziato l’Atto di programmazione delle forme organizzative Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) e Unità Complessa di Cure Primarie (UCCP) e modalità di partecipazione dei Medici di Medicina convenzionata, PLS e Specialisti ambulatoriali.Su proposta dell’assessore Tiziana Magnacca, in riferimento alla legge regionale n. 23/2018 – Testo Unico in materia di Commercio – Riconoscimento dei negozi storici – via libera al disciplinare per l’attuazione –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it