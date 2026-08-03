Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i principali provvedimenti approvati nella seduta del 31 luglio

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Si è tenuta oggi una giunta straordinaria per l’approvazione dei seguenti provvedimenti:su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, approvato il Programma gestionale di attuazione del Piano Oncologico regionale che delinea le azioni e le strategie necessarie per implementazione digitale del Piano Oncologico Regionale della Regione Abruzzo – Su proposta dell’assessore Tiziana Magnacca conferite le funzioni di Direttore del Dipartimento ‘Lavoro e Attività Produttive’, in caso di assenza o impedimento del titolare Germano De Sanctis, a Franca Maria Marsili, dirigente del Servizio “Attività Produttive”.Su proposta del vice Presidente Emanuele Imprudente la giunta ha preso atto e ha recepito le proposte sulla gestione delle rese del Pecorino IGT Terre d’Abruzzo o Terre Abruzzesi e sulla gestione delle rese del Montepulciano doc pervenute dal Consorzio di tutela dei vini d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Su proposta dell’assessore Roberto Santangelo approvata la delibera che contiene il protocollo d’intesa per le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità attraverso sistemi integrati di controllo e strumenti di coesione territoriale che verrà sottoscritto tra il Ministero dell’Interno e la Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it