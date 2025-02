Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i principali provvedimenti approvati nella seduta di oggi 11 febbraio

Dal sito della Regione Abruzzo:L’Aquila, 11 feb. – La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha approvato lo schema di protocollo tra la Regione Abruzzo, l’ANCE Abruzzo e le AASSLL della Regione Abruzzo per la costituzione di un Osservatorio abruzzese delle opere pubbliche e private quale banca dati interattiva e costantemente aggiornata – si apprende dal portale web ufficiale. La finalità è raccogliere elementi statistici con dati certi sull’andamento del mercato delle costruzioni, relativo a interventi pubblici e privati. Disposta, nelle more della costituzione della prevista Società “Abruzzo Sport e Salute”, la prosecuzione della gestione del complesso sportivo “Le Naiadi” di Pescara, mediante ricorso a Fi.RA. S.p.A., Società in house dell'Ente, limitatamente ai soli impianti sportivi già oggetto di precedente convenzione e ciò con decorrenza dal prossimo 15 febbraio 2025 e sino al 31 dicembre 2025.Su iniziativa del vicepresidente con delega all'Agricoltura, Ambiente e Sistema idrico Emanuele Imprudente, approvate le Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue – Aggiornamento 2024.Al fine di velocizzare i tempi di pagamento in favore dei beneficiari, approvata l'adesione alla procedura del circuito finanziario semplificato di cui al Decreto MASAF n. 0585253 del 06.11.2024 concernente l'ammodernamento dei frantoi oleari e dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione. Approvate le Linee guida che disciplinano le procedure per la gestione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali in Regione Abruzzo. La finalità è quella di semplificare le procedure, di uniformare e coordinare le procedure regionali attribuite ai Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura. Sul progetto per il riuso delle acque reflue in uscita dal Depuratore di Montesilvano, per scopi irrigui e industriali, approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo, ERSI, ACA Spa e Consorzio di Bonifica Centro per assicurarne l'avanzamento. Aggiornata la direttiva tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari.Su proposta dell'assessore al Bilancio Mario Quaglieri, approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e l'Agenzia delle Entrate per la gestione dell'Imposta regionale sulle attività produttive e dell'Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per le annualità 2025-2026-2027 con l'espletamento di attività finalizzate al miglioramento della gestione tributaria, al potenziamento della lotta all'evasione e allo sviluppo di banche dati.Autorizzati i Comuni di Corropoli e San Giovanni Lipioni alla riserva di un alloggio cadauno per far fronte ad una situazione di emergenza abitativa, da assegnare successivamente per la durata massima di due anni.Approvato un primo programma di reinvestimento, quale anticipazione dei proventi derivanti dall'alienazione di alloggi ERP dell'annualità 2024, proposto dall'ATER di Chieti per far fronte ad interventi urgenti ed indifferibili da realizzare sul proprio patrimonio ERP per un importo di € 100.000,00.Su iniziativa dell'assessore alle Politiche sociali Beni e alle Attività culturali e di spettacolo Roberto Santangelo, deliberata l'adesione della Regione all'Avviso pubblico "Una Giustizia più Inclusiva" del ministero della Giustizia. Approvato l'atto di indirizzo relativo alla presentazione di un progetto che includa attività rivolte ai detenuti per la realizzazione di percorsi formativi, lavorativi e di socializzazione e ai soggetti in esecuzione penale esterna, per favorire il loro reinserimento socio-lavorativo. I fondi messi a disposizione della Regione Abruzzo dal ministero della Giustizia per la partecipazione all'Avviso ammontano a € 3.500.467,00.Rimodulati gli stanziamenti a favore dei soggetti beneficiari di cui alla DGR n. 960 del 30/12/2024, con la nuova ripartizione della somma complessiva di euro 884.759,33 quanto all'esercizio 2024 e la somma complessiva di euro 618.732,65 quanto all'esercizio 2025, relativamente ai contributi a valere sul Fondo Unico Regionale per la Cultura. Su proposta dell'assessore alla Salute Nicoletta Verì, approvato il bilancio di previsione 2025-2027 dell'Agenzia Sanitaria Regionale – In adempimento degli indirizzi definiti in attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 23 marzo 2023, presa d'atto e approvazione delle linee di indirizzo per la gestione della cefalea primaria cronica nella Regione Abruzzo elaborato dai responsabili dei centri cefalee delle Aziende sanitarie Locali regionali e dal Servizio Programmazione socio-sanitaria. ALFA 250211

