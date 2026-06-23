Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i principali provvedimenti approvati nella seduta di oggi 23 giugno

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:La Giunta regionale, riunita oggi all’Aquila e presieduta dal presidente Marco Marsilio, su proposta del vicepresidente con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, ha approvato la costituzione del Fondo per l’esercizio della caccia per l’anno 2026, con il contestuale riparto delle risorse riscosse nel corso del 2025. Il provvedimento consentirà di sostenere le attività previste dalla normativa regionale in materia faunistico-venatoria – viene evidenziato sul sito web. Sempre su proposta del vicepresidente Imprudente, la Giunta ha deliberato la proroga fino al 31 dicembre prossimo dell’autorizzazione all’ERSI Abruzzo per l’utilizzo delle fonti idriche aggiuntive a servizio del potabilizzatore di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo – La misura si rende necessaria per garantire la continuità dell’approvvigionamento idrico potabile del comprensorio provinciale in caso di carenza o emergenza idrica e consentirà, ove necessario, il prelievo di acqua dalle condotte Enel in località Venaquila – viene evidenziato sul sito web. La proroga resterà in vigore fino al completamento degli accordi con Enel Green Power finalizzati al superamento definitivo dello stato emergenziale – si apprende dalla nota stampa. Su iniziativa dell’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, la Giunta ha inoltre approvato una variazione al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 per l’iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate, per un importo complessivo pari a circa a 16,7 milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. Tra gli interventi finanziati figurano i progetti del PSC Abruzzo 2000-2020 “Abruzzo, una destinazione da chef” e “Arteparco – L’arte della natura”, contributi per i rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri, attività di sviluppo delle competenze della pubblica amministrazione nell’ambito del PNRR, il progetto “Mobility as a Service – MaaS4Abruzzo” e, soprattutto, il potenziamento dei servizi di telemedicina – si apprende dal portale web ufficiale. Approvata anche una variazione al bilancio per l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, che mobilita oltre 15,6 milioni di euro destinati a interventi strategici – precisa la nota online. Le risorse riguardano il Fondo per l’inclusione delle persone con disturbi dello spettro autistico, il completamento della caserma dei Carabinieri di Manoppello, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FO.S.M.IT.), il progetto europeo LIFE+A_GreeNet per l’adattamento climatico delle città del medio Adriatico e investimenti previsti dal Programma Regionale FESR Abruzzo 2021-2027.Su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, disposta l’attuazione di interventi di efficientamento gestionale dell’attuale rete di offerta privata accreditata per ottimizzarne la produzione, evitando frammentazioni e sottoutilizzi dei posti letto assegnati, senza pregiudicare il più vasto e complessivo riassetto della rete di offerta ospedaliera – Su proposta dell’assessore Umberto D’Annuntiis l’esecutivo ha autorizzato la revisione e aggiornamento delle modalità di accesso all’esame valevole ai fini dell’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea – si legge sul sito web ufficiale. Su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo, è stato approvato l’Avviso pubblico n. 2/2026 per la presentazione di progetti finalizzati all’inclusione socio-lavorativa e all’empowerment delle donne migranti, finanziati nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021–2027, con particolare attenzione alla partecipazione e all’integrazione lavorativa – si legge sul sito web ufficiale. In materia di agricoltura e pesca, su proposta del vicepresidente Emanuele Imprudente, è stato approvato il piano esecutivo relativo alla valorizzazione della pesca costiera e della marineria abruzzese, comprensivo degli accordi con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e con AREACOM, Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza, nell’ambito della Legge di bilancio 2025.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it