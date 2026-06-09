Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i principali provvedimenti approvati nella seduta di oggi 9 giugno

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:La Giunta regionale, presieduta da Marco Marsilio, su proposta dello stesso Presidente, ha approvato modifiche al disciplinare degli esercizi extralberghieri previsto dalla Legge regionale n. 10 del 2023, con aggiornamenti normativi nazionali, introduzione della Banca Dati Strutture Ricettive e del Codice Identificativo Nazionale, digitalizzazione delle procedure di rilascio del CIR e chiarimenti operativi per i SUAP, senza nuovi oneri per il bilancio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È stata, inoltre, avviata la fase di adozione del Piano Speciale Territoriale di valorizzazione e riqualificazione dei Tratturi (PSTT), sempre su proposta del presidente Marco Marsilio, nell’ambito della nuova legge urbanistica regionale, con apertura della fase di partecipazione pubblica prevista dalla Legge regionale n.58 del 2023.Su proposta del vicepresidente ed assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2026 per la vigilanza sull’emissione deliberata di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) nell’ambiente, che prevede attività di campionamento e analisi affidate all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise (IZSAM).Su proposta dell’assessore Mario Quaglieri è stata approvata una variazione al bilancio 2026–2028 per l’utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione, destinate principalmente al trasporto pubblico locale (€ 1.450.000) al potenziamento dei punti unici di accesso per la non autosufficienza (€ 1.760.000).Su proposta dell’assessore ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, è stato approvato il Piano Economico Finanziario del servizio filoviario Pescara–Montesilvano affidato a TUA S.p.A. in house, con definizione del corrispettivo chilometrico per il periodo 2025–2027 e delle modalità di rendicontazione e controllo del servizio – Su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, è stata approvata la convenzione triennale con il Ministero della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare per le attività trasfusionali, nell’ambito della cooperazione del sistema trasfusionale nazionale e a supporto della gestione delle scorte in situazioni di emergenza – si legge sul sito web ufficiale. La Giunta regionale su proposta dell’assessore allo Sport Mario Quaglieri ha approvato il primo provvedimento per l’annualità 2026 che assegna 277.500 euro di contributi ai Comuni per manifestazioni sportive di livello nazionale e internazionale – I fondi, stanziati in attuazione della Legge Regionale n. 10/2018, fungono da compartecipazione alle spese – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’iniziativa punta a valorizzare lo sport come veicolo di coesione sociale, forte visibilità internazionale e sviluppo economico e turistico – riporta testualmente l’articolo online. Tra i principali finanziamenti concessi dal Servizio Politiche Turistiche e Sportive figurano la “Nova Eroica Gran Sasso” a Castel del Monte (60.000 euro), l’ATP Challenger 75 di tennis a Francavilla al Mare (50.000 euro), il “Circuito Avezzano Abruzzo Gran Tour” (40.000 euro) e l’evento internazionale di Rugby all’Aquila (30.000 euro). Ricevono contributi anche Avezzano per il Raduno Ferrari (15.000 euro), Montesilvano per i Campionati di Calcio Balilla (15.000 euro) e Dama (6.000 euro), Pratola Peligna per il Volley Stars (10.000 euro) e Gioia dei Marsi per il Motorally (8.500 euro). Stanziati inoltre 8.000 euro ciascuno per la “Skyrace” e il raduno “Sulle tracce del mammut” all’Aquila, e per la “Gran Fondo Mtb” a Pescasseroli – precisa la nota online. Chiudono il piano gli interventi per la pesca sportiva a Civitella Roveto (7.000 euro), il “Tour Bike della transumanza” a Villavallelonga (7.000 euro) e la “Festa dei 10.000 su pista” a Sulmona (5.000 euro). L’erogazione avverrà previa rendicontazione dei Comuni, con spese ammissibili dal 1° gennaio 2026.Su proposta del Presidente Marco Marsilio, approvata la nuova versione del Piano di attuazione degli interventi del Programma Regionale FESR 2021-2027 e definiti gli schemi di convenzione per le strategie territoriali delle Aree Urbane Funzionali e delle Aree Interne (PR FESR e FSE+). Via libera anche alla riprogrammazione delle economie del Piano Sviluppo e Coesione Abruzzo 2000-2020.Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive e Lavoro, Tiziana Magnacca, siglato lo schema di protocollo d’intesa con SIMEST, SACE e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per promuovere l’internazionalizzazione delle aziende abruzzesi – precisa la nota online. Prorogata, inoltre, fino al 2027 la convenzione con la società in-house Fira S.p.A. per l’assistenza tecnica e il potenziamento dei Centri per l’Impiego – aggiunge testualmente l’articolo online. Su proposta del vicepresidente ed assessore all’Agricoltura e Caccia, Emanuele Imprudente, approvato il nuovo Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2026/2027.Su proposta dell’Assessore alla Cultura e Formazione, Roberto Santangelo, deliberato il pieno sostegno alle candidature dei Comuni di Teramo e Lanciano a “Capitale Italiana del Libro 2027”. Approvata inoltre la nuova modulistica per le richieste e le autorizzazioni al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minorenni.Su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, approvate le disposizioni in materia di contrattazione per l’erogazione delle prestazioni sanitarie destinate al trattamento del disturbo dello spettro autistico – aggiunge testualmente l’articolo online. 260609

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it