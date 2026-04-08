Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i principali provvedimenti approvati nella seduta di oggi

Regione Abruzzo, ultime dal sito:La Giunta regionale, presieduta dal presidente Marco Marsilio, nella seduta odierna, su proposta del vicepresidente con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, approvato lo schema di accordo tra pubbliche amministrazioni per l’implementazione del Piano d’Azione per la tutela dell’Orso bruno marsicano (PATOM) per il triennio 2026-2028. L’intesa coinvolge le Regioni Abruzzo, Lazio e Molise, i Parchi nazionali d’Abruzzo, Lazio e Molise e della Maiella, oltre al Comando Unità Ambientali Forestali ed Agroalimentari (CUFA), con l’obiettivo di rafforzare le azioni di tutela e incrementare la popolazione della specie, classificata come rigorosamente protetta – si legge sul sito web ufficiale. In ambito organizzativo, su proposta dell’Assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, è stato conferito l’incarico di dirigente del Servizio “Istruzione e Università” del Dipartimento Sociale – Enti locali – Cultura ad Alba La Barba – viene evidenziato sul sito web. Sempre su proposta dell’assessore Quaglieri, la Giunta ha approvato il terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 per l’utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta, nel dettaglio, del sostegno e sviluppo all’agricoltura biologica tramite sviluppo di mense scolastiche biologiche pari a 43.148 euro, del supporto per interventi diretti allo svolgimento di attività locali di volontariato e promozione sociale per 661.602 euro, della realizzazione del progetto ambiente salute biodiversità e clima per 16.217 euro e nell’ambito del PNRR, della somma di 2.173.273 euro per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati.Su iniziativa dell’assessore con delega alla Ricerca ed all’Università, Roberto Santangelo, sono stati adottati provvedimenti riguardanti l’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell’Aquila – In particolare, la Giunta ha preso atto degli atti di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2026-2028, non rilevando criticità, e ha approvato il Piano programma e il bilancio di previsione 2026-2028 dell’Azienda, già deliberati dal Consiglio di amministrazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Infine, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, è stata approvata la procedura operativa relativa al “Programma di Donazione di Organi a Cuore Fermo Controllata (cDCD)”, predisposta dal Centro Regionale Trapianti Abruzzo-Molise – Il provvedimento punta a rafforzare il sistema trapiantologico regionale, ampliando le possibilità di donazione e garantendo standard elevati di qualità e sicurezza – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it