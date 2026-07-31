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HomeAttualitàRegione Abruzzo: ultime news, Giunta: i principali provvedimenti approvati oggi 31 luglio
Attualità

Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i principali provvedimenti approvati oggi 31 luglio

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Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Si è tenuta oggi una giunta straordinaria per l’approvazione dei seguenti provvedimenti:su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, approvato il Programma gestionale di attuazione del Piano Oncologico regionale che delinea le azioni e le strategie necessarie per implementazione digitale del Piano Oncologico Regionale della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online.  Su proposta dell’assessore Tiziana Magnacca conferite le funzioni di Direttore del Dipartimento ‘Lavoro e Attività Produttive’, in caso di assenza o impedimento del titolare Germano De Sanctis, a Franca Maria Marsili, dirigente del Servizio “Attività Produttive”.Su proposta del vice Presidente Emanuele Imprudente la giunta ha preso atto e ha recepito le proposte sulla gestione delle rese del Pecorino IGT Terre d’Abruzzo o Terre Abruzzesi e sulla gestione delle rese del Montepulciano doc pervenute dal Consorzio di tutela dei vini d’Abruzzo – Su proposta dell’assessore Roberto Santangelo approvata la delibera che contiene il protocollo d’intesa per le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità attraverso sistemi integrati di controllo e strumenti di coesione territoriale che verrà sottoscritto tra il Ministero dell’Interno e la Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online.  

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

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