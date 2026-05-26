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Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i principali provvedimenti approvati

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La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:La Giunta regionale, presieduta dal presidente Marco Marsilio, su iniziativa del vicepresidente ed assessore con delega alla Pesca, Emanuele Imprudente, ha approvato il contributo della Regione al Piano di Partenariato 2028–2034 relativo alla PAC e alla politica della pesca e acquacoltura, con l’istituzione dei tavoli regionali di partenariato per il confronto con gli stakeholder del settore – Su proposta dell’assessore Roberto Santangelo è stato approvato il calendario scolastico 2026/2027, che disciplina l’organizzazione delle attività didattiche sul territorio regionale – si apprende dalla nota stampa. Approvato anche il programma regionale relativo al Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare, in attuazione del decreto ministeriale del 13 gennaio 2026, con risorse destinate a interventi di supporto e inclusione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alla Regione sono state assegnate risorse per € 1.431.441,00 a valere sul Fondo “Dopo di Noi”, annualità del bilancio statale 2024, per il finanziamento di interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sempre su input di Santangelo, via libera al Piano finanziario di dettaglio 2026 relativo al Fondo nazionale per le Politiche Giovanili, in attuazione dell’Intesa Stato-Regioni del 17 ottobre 2024. Il provvedimento prende atto dell’assegnazione alla Regione di € 332.414 per l’annualità 2026, cui si aggiunge un cofinanziamento regionale minimo di € 36.935, a valere sul Fondo Sociale Regionale – La Giunta, su proposta dell’assessore Mario Quaglieri, ha conferito l’incarico dirigenziale del Servizio “Sanità Digitale, Investimenti e Territorio” ad Alessia Valentina Parlatore – si apprende dalla nota stampa.  

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 23, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

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