Regione Abruzzo: ultime news, Giunta, i provvedimenti adottati nella seduta di giovedì 26 febbraio

Dal sito della Regione Abruzzo:La Giunta regionale, riunita in seduta straordinaria e presieduta dal presidente Marco Marsilio, su proposta dell’assessore alla Cultura Roberto Santangelo, ha confermato Miska Ruggeri nel ruolo di presidente dell’Ente Teatrale Regionale – Teatro Stabile d’Abruzzo per la durata di anni quattro – recita il testo pubblicato online. Nel prendere atto che la Provincia di Pescara ha rinnovato l’autorizzazione del Dirigente Ing. Marco Scorrano allo svolgimento di incarico esterno di Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (RUAS), su iniziativa dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, la Giunta ha rinnovato l’incarico conferito al RUAS con D.G.R. 35/2025 fino al febbraio 2027.Sempre su proposta dell’assessore Verì, varata l’adesione alla manifestazione di interesse per l’accesso alle risorse del Fondo Autismo 2025-2026 dell’ISS con relativo mandato al direttore all’adozione degli atti necessari a dare concreta attuazione alle attività connesse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Assegnato, su proposta dell’assessore a Trasporti e Infrastrutture Umberto D’Annuntiis, ai sensi e per gli effetti del comma 464 della L.213/2023, un contributo di € 1.580.000,00 per il completamento della strada comunale esistente denominata “Forchetta- Moretti”” da realizzarsi nel Comune di Lucoli: Soggetto Attuatore Regione Abruzzo – Servizio Infrastrutture – recita la nota online sul portale web ufficiale. Su proposta dell’assessore al Bilancio Mario Quaglieri, approvato il Piano annuale dei flussi di cassa 2026.

