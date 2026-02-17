Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti adottati nella seduta di oggi 17 febbraio

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria e presieduta dal presidente Marco Marsilio, su proposta dello stesso ha approvato la riprogrammazione delle economie PSC Abruzzo 2000-2020 a favore dell’intervento di manutenzione straordinaria del sistema irriguo consortile in Val di Sangro – aggiunge testualmente l’articolo online. Su proposta del vicepresidente con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, presa d’atto della decisione con cui la Commissione europea ha approvato la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – Su iniziativa dell’assessore allo Sport, Personale e Bilancio, Mario Quaglieri, approvata la disciplina, schema di convenzione e schema di disciplinare, per l’erogazione dei contributi straordinari concessi dalla Regione Abruzzo, a favore di Enti pubblici e privati, per la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, nonché a favore di Enti privati in ambito sportivo per supportare le attività di base e di funzionamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Conferito l’incarico ad interim di Dirigente del Servizio Beni e Attività Culturali del Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura alla Dott.ssa Mariangela Tucceri, Dirigente del Servizio Entrate del Dipartimento Risorse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Conferito altresì alla Dott.ssa Francesca Iezzi, Dirigente regionale, l’incarico di Dirigente del Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Rideterminati il risultato di amministrazione presunto e la composizione delle quote accantonate, vincolate e destinate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio 2025, oltre al calcolo del limite di applicabilità dell’avanzo di amministrazione presunto – recita il testo pubblicato online. Su proposta dell’assessore a Infrastrutture e Trasporti Umberto D’Annuntiis, approvate le Linee guida in materia di autorizzazioni per attività da eseguirsi nelle fasce di rispetto delle ferrovie di proprietà regionale – si apprende dalla nota stampa. Aggiornate le modalità di versamento e adeguamento al tasso di inflazione programmatico per l’anno 2026 dei contributi per le spese di istruttoria previste dalla L.R. 18/2013 inerente la disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale – si apprende dalla nota stampa. Su proposta del vicepresidente con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, approvato lo schema aggiornato della convenzione con il Ministero dell’Agricoltura per l’impiego dei Carabinieri Forestali e, sempre su sua iniziativa, approvati i risultati dei campionamenti delle acque di balneazione 2025 e gli adempimenti per la stagione 2026.Su proposta dell’assessore alle attività produttive, Tiziana Magnacca, sono state potenziate le competenze dei partecipanti al Tavolo per l’Internazionalizzazione, includendo il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale con delega al Turismo – Approvata la disciplina relativa alla FIRA per la promozione delle attività produttive e aggiornato il Piano PNRR/GOL per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori 2024-2026.Su input dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, approvato l’aggiornamento della governance della rete regionale delle malattie rare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Su iniziativa dell’assessore al Sociale Roberto Santangelo, prorogati gli incarichi di commissari straordinari delle ASP: confermato Roberto Canzio per l’ASP n.1 di Teramo e Emiliano Di Genova per l’ASP di Pescara – si legge sul sito web ufficiale.

