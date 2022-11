Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti adottati nella seduta di venerdì 25 novembre

- Advertisement -

Pescara, 25 nov. La Giunta regionale, presieduta dal Presidente, Marco Marsilio, si è riunita in seduta odierna, a L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Su proposta dell’assessore con delega ad Urbanistica e Territorio, Nicola Campitelli, in relazione all’avviso pubblico approvato con una delibera del 27 luglio 2020 inerente disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso l’utilizzo dei vani e locali accessori, nonché dei vani e locali seminterrati, situati in edifici esistenti o collegati direttamente ad essi, da destinare ad uso residenziale, direzionale, commerciale o artigianale, al fine di contenere il consumo di suolo, ha proceduto allo scorrimento della graduatoria fino alla concorrenza delle somme stanziate per la manualità 2022, pari a 2 milioni di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Esecutivo, su proposta del vicepresidente ed assessore all’agricoltura, Emanuele Imprudente, ha, poi, approvato lo schema di accordo tra il Dipartimento Agricoltura della Regione (alla quale è stata assegnata una dotazione finanziaria complessiva pari a 354mila 295euro) e il Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente (Mesva) dell’Università dell’Aquila ai fini della realizzazione di un progetto consistente nella redazione della Carta delle aree ammissibili, indispensabile all’attivazione dell’intervento “Impegni per l’apicoltura”, previsto dal complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, approvato con una delibera del 18 ottobre scorso – aggiunge testualmente l’articolo online. Sempre su iniziativa del vicepresidente Imprudente, approvata la modifica dello statuto dell’Ente Parco naturale regionale Sirente Velino – riporta testualmente l’articolo online. Approvato su proposta dell’assessore alla salute Villa Nicoletta Veri lo schema di protocollo d’Intesa di durata quinquennale tra la Regione Abruzzo – Dipartimento sanità – e l’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo-Direzione generale – per la governance integrata per la scuola che promuove salute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sempre su iniziativa dell’assessore Verí, in merito all’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, recepito attraverso un’intesa della conferenza stato regioni dell’Aprile scorso, è stata approvata la costituzione del comitato regionale, presieduto dallo stesso assessore Verí, che prevede, tra l’altro, la partecipazione di tutte le aziende ASL regionali – In merito al PAR FSC Abruzzo 2007-13 Linea di azione I.3.1.c “iniziative ed eventi sportivi”, su proposta dell’assessore al Bilancio ed allo Sport Guido Quintino Liris, la Giunta ha deliberato di integrare lo strumento di attuazione diretta (SAD) inserendo i seguenti interventi: Internazionale di triathlon Xterra World Tour Lake di Scanno (€50.000), Internazionale di tennis Itf “I love Abruzzo” (€50.000), campionati italiani di montagna sessantesima cronoscalata delle Svolte di Popoli (€25.000; cofinanziamento €12.000), campionati europei corsa 2022 di Pattinaggio (€250.000), mondiale giochi del Mediterraneo under 23 (€120.000; cofinanziamento €40.000), campionati europeo futsal sordi 2022 (€120.000), campionati europei under 20 maschile di pallavolo (€180.000; cofinanziamento €205.480), L’Aquila città europea dello sport (€200.000), nuova eroica Gran Sasso (€60.000). Si tratta di interventi che prevedono l’utilizzo parziale di risorse pari a un milione e 55mila euro a valere sul Par Fsc Abruzzo 2007/2013 inserito nella sezione ordinaria del Piano sviluppo e coesione (PSC) Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Assegnato anche un contributo finanziario di €25.000 al Comune di Montesilvano per l’organizzazione della manifestazione Junior European Boxing Championships. Approvata la ripartizione della dotazione totale di €1.392.279, assegnata alla Regione Abruzzo per l’annualità 2021 e destinata al fondo inquilini morosi incolpevoli, tra i Comuni ad alta tensione abitativa ed i Comuni capoluogo – riporta testualmente l’articolo online. Inoltre, è stato stabilito che i Comuni interessati, non appena perfezionati i bandi per l’individuazione dei soggetti beneficiari, dovranno provvedere a trasmettere al servizio Edilizia sociale la richiesta di erogazione supportata da idonea rendicontazione delle somme necessarie – si apprende dalla nota stampa. Sempre su proposta di Liris, conferito all’ing. Paolo D’Incecco, dirigente del servizio Infrastrutture, l’esercizio temporaneo delle funzioni di direttore del dipartimento Infrastrutture e Trasporti in caso di assenza o impedimento del direttore titolare ing. Emidio Primavera – si legge sul sito web ufficiale. Su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale, la Giunta ha deliberato i criteri e il piano per il riparto delle risorse finanziarie a favore delle Società Operaie di Mutuo Soccorso per l’anno 2022. /GILPET 221125

